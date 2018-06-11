Главы Украины и РФ договорились о посещении пленных. К кому в первую очередь поедут уполномоченные по правам человека

Людмила Денисова заявила, что не может разглашать имен всех заключенных, которых посетит в тюрьмах РФ

Пленных украинцев и россиян посетят уполномоченные по правам человека Украины и России Людмила Денисова и Татьяна Москалькова. Встречи состоятся на этой неделе. Об этом договорились президент Украины Петр Порошенко и президент Российской Федерации Владимир Путин во время их телефонного разговора в субботу. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Порошенко обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья, сообщает пресс-служба президента. Сейчас список тех, кого намерен посетить украинская сторона, формируется, рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

В Москве во время митинга оппозиции За свободную Россию без репрессий и произвола развернули большой портрет Олега Сенцова

По ее словам, она сначала поедет к заключенным в России, а потом - в оккупированный Крым.

Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что прежде всего намерена посетить в РФ политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клих, Николая Карпюка, Романа Сущенко и Ресуля Велиляева.

Денисова также рассказала, что пока список лиц, которые хотела посетить российская сторона, она не получила.

По информации российского информагентсва РБК, в Украине Татьяна Москалькова планирует встретиться с руководителем РИА Новости Украина Кириллом Вышинским, дезертирами-перебежчиками Александром Барановым и Максимом Одинцовым, а также доверенным лицом Владимира Путина в Крыму на последних президентских выборах Еленой Одновол. Все они обвиняются в государственной измене. Однако этот список - неполный. Москалькова добавила, что приедет в Украину не ранее 1 июня.

Вместе с тем Владимир Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно". По словам Путина, инициатива провести телефонный разговор пришла от украинской стороны.

Путин заявил, что говорить об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией "пока преждевременно"

Он также сообщил, что президенты обсуждали вопросы, связанные с выдачей людей, содержащихся с обеих сторон, в том числе судьбу Кирилла Вышинского.

"Говорить, как этот вопрос решится, преждевременно. Я бы воздержался, чтобы ничего здесь не нарушить и ничему не помешать", - сказал Путин.

Разговор между Порошенко и Путиным состоялась благодаря голоданию Олега Сенцова, считает координатор медийной инициативы За права человека Мария Томак. По ее словам, в Российской Федерации находится не менее 70 политических заключенных украинцев, по которым нашли консенсус правозащитные организации.

Томак отметила, что обменять их всех на заключенных россиян, находящихся в Украине, довольно сложно, ведь дела и статьи, по которым арестовали наших соотечественников, очень разные.

Накануне в Москве во время митинга оппозиции За свободную Россию без репрессий и произвола развернули большой баннер в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова с его портретом.