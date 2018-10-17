17 октября 2018, среда

Главврач львовской поликлиники вымогал взятку за трудоустройство ветерана АТО

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Коррупционера задержали в развлекательном заведении
Фото: СБУ

Коррупционера задержали в развлекательном заведении

Служба безопасности Украины уличила в коррупционной деятельности главного врача одной из поликлиник, подчиненных  департаменту гуманитарной политики Львовского городского совета.

Как сообщается, он вымогал взятку у ветерана Антитеррористической операции на Донбассе.

По данным следствия, медик обещал за $500 трудоустроить бывшего военного в поликлинику медбратом.

Первую часть взятки он получил на свою банковскую карту, а для получения остальной суммы привлек в качестве посредника своего знакомого.

Правоохранители задержали обоих мужчин после передачи денег в одном из ночных развлекательных заведений Львова, где они отмечали "сделку".

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