Главу Коцюбинского отстранили сразу после голосования о присоединении к Киеву

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По официальной версии, депутаты поселкового совета выразили Матюшиной недоверие на тайном голосовании
Фото: Ольга Матюшина via Facebook

По официальной версии, депутаты поселкового совета выразили Матюшиной недоверие на тайном голосовании

Поселкового главу Коцюбинского Ольгу Матюшину отстранили от должности после общественных слушаний о присоединении поселка к Киеву.

Чиновница считает, что ее отстранили незаконно с целью развала судебных дел о владении котельной и установления контроля над бюджетными 30 млн грн. По ее словам, тот, кто имеет право подписи, может ими распоряжаться.

"7 марта регистратор, не имея никаких оснований, заменил в реестре мою фамилию как поселкового головы на фамилию депутата Николая Еременко", - написала она в Facebоok.

Матюшина добавила, что ее отстранили сразу после общественных слушаний о присоединении населенного пункта в Киев.

Она отметила, что готовит иск в суд из-за своего отстранения.

"На действия регистратора я пожаловалась в прокуратуру (соответствующее заявление о преступлении отправлено на имя Дмитрия Чибисова в тот же день) и готовлю иск в суд", - добавила она.

Официальное издание горсовета Ирпенский вестник опубликовало сообщение, что 7 марта состоялась внеочередная сессия Коцюбинского поселкового совета, на котором путем тайного голосования Матюшиной выразили недоверие.

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