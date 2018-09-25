Главным подозреваемым в нападении на активиста Михайлика оказался криминальный авторитет - СМИ

Главный подозреваемый в покушении на одесского активиста Олега Михайлика Торнике Н. является лидером серьезной преступной группировки, сообщили Думской источники в местной полиции.

"Торнике является смотрящим по поселку Котовского в Одессе от вора в законе Лоту Гули [по другим данным, от Миндии Хромого]. Также его по рекомендации вора в законе Антимоса скоро должны были самого короновать в воры", - заявил собеседник издания.

По словам источника, подозреваемый два месяца назад устроил стрельбу на улице Балковской по активистам одной из патриотических организаций, ветеранам АТО. К тому же, по непроверенным данным, Торнике Н. связан с одним из бывших заместителей начальника одесской полиции.

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Источник в полиции также опроверг информацию защитников подозреваемого о том, что Торнике Н. пришел в полицию сам. Ранее адвокат Владимир Поярков рассказал Думской, что его подзащитный узнал, что его ищут и решил сам явиться в полицию в сопровождении друга и брата. По его словам, правоохранители обнаружили, что Торнике Н. находился рядом с местом преступления, благодаря трафику мобильного телефона.

"Задержали его в тот момент, когда он пытался уничтожить вещественные доказательства своего участия в организации покушения на Михайлика", - заявил источник в одесской полиции.

По словам защитника, в отделении полиции его клиенту стало плохо из-за травм, полученных четыре года назад, и мужчину госпитализировали. Брат подозреваемого заявил, что у Торнике первая группа инвалидности и он парализован.

Источник в полиции сообщил, что Торнике симулирует полный паралич, но одна рука у него действительно парализована, и стрелять он не может.

Напомним, что 25 сентября СМИ сообщили, что правоохранители задержали троих граждан Грузии по подозрению в причастности к нападению на одесского активиста Олега Михайлика.

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22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активистуОлегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в область сердца и в руку. В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию.

Полиция рассматривает пять версий нападения на Михайлика, в том числе хулиганство.