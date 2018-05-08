Главный специалист Киевской ОГА присвоил 7 млн, которые по документам потратили на ремонт парка в Броварах

Ремонт за счет налогоплательщиков в парке Победа (Бровары) сделали только на бумаге

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов сообщил о подозрении главному специалисту одного из управлений Департамента регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Киевской областной государственной администрации, который является депутатом одного из поселковых советов Киевской области.

Чиновник подписал акт выполненных работ подрядчику, который должен был сделать капитальный ремонт (стоимостью почти 7 миллионов гривен) в парке Победа в Броварах.

"Злоупотребляя своим служебным положением вопреки интересам службы, (подозреваемый - ред.) подписал заведомо поддельные акты о выполнении работ за якобы выполненные работы, которые в действительности выполнены не были, осознавая при этом, что их качество, объемы и стоимость фактически не отвечают действительности", - говорится в сообщении.

Сейчас против чиновника возбудили дело по обвинению в служебном подлоге (ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины) и злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364).

Ранее сообщалось, что СБУ задержала чиновника ГФС, который требовал взятки за таможенное оформление автомобилей.