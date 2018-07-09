Главные новости выходных: взрыв на полигоне в Ровенской области, смерть диссидента Левка Лукьяненко и первые спасенные дети из пещеры в Таиланде

НВ собрало самые важные новости за выходные, 7-8 июля.

На полигоне в Ровенской области во время учений произошел взрыв, погибли военные

На полигоне в Ровенской области во время военных учений разорвался миномет, в результате чего погибли трое военных, еще девять получили ранения. Основной версией инцидента назвали нарушения мер безопасности во время проведения учений. Еще одна версия - взрыв мины в канале ствола миномета Читать дальше →

Умер украинский диссидент Левко Лукьяненко

7 июля после продолжительной болезни умер бывший политзаключенный диссидент и экс-депутат Верховной Рады Украины Левко Лукьяненко. Ему было 89 лет Читать дальше →



Из пещеры в Таиланде эвакуировали первых детей

В Таиланде спасатели эвакуировали четверых мальчиков из пещеры Кхао Луанг, где они были заблокированы в течение двух недель. В пещере остаются восемь детей Читать дальше →



В Великобритании умерла отравленная Новичком женщина

В Великобритании полиция начала расследование в рамках открытого дела об убийстве 44-летней Дон Стерджесс, которая скончалась вследствие отравления нервно-паралитическим веществом Новичок Читать дальше →



Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия страны в саммите НАТО

Глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко сообщил о том, что Украине удалось обойти блокирование Венгрией участия страны во встрече комиссии Украина - НАТО. Вариант, который был определен, — это совместное заседание с Грузией как раз через 10 лет после Бухарестского саммита, когда и Украине, и Грузии было обещано, что они станут членами НАТО Читать дальше →



В Великобритании министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис ушел в отставку

Глава Министерства по вопросам Brexit Великобритании Дэвид Дэвис ушел в отставку. Его отставка произошла спустя несколько дней после того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обеспечила поддержку своего кабинета касаемо ее плана Brexit, несмотря на заявления сторонников выхода из блока о том, что он слишком "мягок" Читать дальше →

В Москве прошел концерт в поддержку Олега Сенцова

В Москве прошел концерт в поддержку украинского политического заключенного Олега Сенцова, где вживую и с помощью видеообращений выразили свою солидарность ряд российских и украинских культурных деятелей Читать дальше →

США и Северная Корея создали рабочие группы по ядерному разоружению

На встрече представителей США и Северной Кореи в Пхеньяне были созданы рабочие группы, которые займутся рядом вопросов, среди которых оценка усилий северокорейского руководства по достижению денуклеаризации Корейского полуострова Читать дальше →

Си Бриз-2018: американский флагман вошел в Черное море

В Черное море вошло флагманское судно ВМФ Америки USS Mount Whitney для участия в совместных украинско-американских учениях Си Бриз-2018 Читать дальше →