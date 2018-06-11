11 июня 2018, понедельник

Главные новости выходных: военная тревога в Венгрии из-за украинского самолета, решение G7 по России и взрыв в Сумах

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Главные новости выходных: военная тревога в Венгрии из-за украинского самолета, решение G7 по России и взрыв в Сумах
Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 9-10 июня

Венгрия объявила военную тревогу из-за самолета из Украины

Небольшой самолет из Украины нелегально пересек воздушное пространство Венгрии, заставив привести венгерские воздушные силы в боевую готовность. Украинские пограничники предположили, что это был дельтаплан контрабандистов  Читать дальше →

 

G7 готовы к введению новых санкций против РФ

Страны G7 заявили о готовности к введению новых санкций против Кремля, если этого потребуют обстоятельства  Читать дальше →

 

В ночном клубе в Сумах произошел взрыв

Неизвестный в балаклаве подорвал гранату в ночном клубе в Сумах, пострадали девять человек  Читать дальше →

 

Трамп прилетел в Сингапур на саммит с Ким Чен Ыном

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился на авиабазе Paya Lebar в Сингапуре. Американский лидер летел на саммит с главой КНДР Ким Чен Ыном из Канады, где встречался с главами государств-членов G7  Читать дальше →

 

Украина потеряла около $100 млрд из-за российской агрессии

Из-за российской агрессии в Крыму и на Донбассе Украина потеряла около 100 миллиардов долларов – исследование  Читать дальше →

 

Порошенко и Путин обсудили вопрос украинских политзаключенных

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с российским президентом Владимиром Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных. Порошенко также поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе  Читать дальше →

 

В Москве на митинге против репрессий и произвола поддержали Сенцова и других политзаключенных

В Москве на митинге За свободную Россию без репрессий и произвола поддержали украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает в российской колонии с 14 мая, и других политзаключенных  Читать дальше →

 

В аварии украинского самолета в Польше пострадал нардеп Чижмарь

В авиакатастрофе легкомоторного самолета в аэропорту Жешува пострадал депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь, пострадавший госпитализирован  Читать дальше →

 

В Авдеевке объявили чрезвычайную ситуацию

В Авдеевке Донецкой области объявили чрезвычайную ситуацию местного уровня в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции  Читать дальше →

 

Талибы впервые за 17 лет объявили временное перемирие с афганским правительством

В Афганистане террористическая организация Талибан объявила трехдневное перемирие, посвященное Ид-аль-Фитру, празднику по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан. Это первое мирное предложение с 2001 года  Читать дальше →

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