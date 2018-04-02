Главные новости выходных: в Мариуполе футбольные фанаты устроили стычки с полицией, Пэрис Хилтон открыла отель во Львове, а в Кембридже простились с Хокингом

НВ собрало самые важные новости за выходные, 31 марта-1 апреля

В Мариуполе между футбольными фанатами и полицией произошли стычки

На стадионе Бойко в Мариуполе произошли стычки между футбольными фанатами и полицией. Пострадали девять правоохранителей, повреждены два служебных автомобиля. Есть информация о пострадавших среди журналистов Читать дальше →

Сотрудник посольства России в Киеве спровоцировал ДТП

Сотрудник посольства России стал виновником ДТП на Подоле в Киеве, пытался скрыться с места происшествия. От прохождения теста на приборе Драгер сотрудник посольства России отказался Читать дальше →

В Кембридже попрощались со Стивеном Хокингом

В британском Кембридже прошла церемония прощания с физиком Стивеном Хокингом. Когда к церкви Святой Марии подъехал похоронный кортеж, колокола пробили 76 раз - число лет, прожитых знаменитым ученым. Несмотря на то, что Хокинг был атеистом, его семья решила организовать церемонию прощания в церкви Читать дальше →

Пэрис Хилтон открыла отель во Львове

Наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels Пэрис Хилтон стала звездой открытия Гранд-Готеля в центре Львова. Ее сопровождал жених - актер Крис Зилка Читать дальше →

Минздрав отменил медицинскую карту ребенка для поступления в детсад или школу

Медицинская карта ребенка для поступления в детсад или школу больше не нужна. Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья Читать дальше →

СБУ запретила въезд 60 российским дипломатам, выдворенным из США

Служба безопасности Украины закрыла въезд 60 гражданам России, которых выдворили из США 26 марта за причастность к деятельности российских спецслужб Читать дальше →

Губернатор Кемеровской области подал в отставку, ему нашли замену

Губернатор Кемеровской области подал в отставку в связи с пожаром в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово. Вместо него временно назначили чиновника, ставшего на колени перед родственниками погибших Читать дальше →

Еврокомиссия отреагировала на споры между украинскими антикоррупционными органами

В Брюсселе заявили, что знают о спорах между Специализированной антикоррупционной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, и "это не производит хорошее впечатление" Читать дальше →

Ким Чен Ын впервые посетил концерт южнокорейских поп-групп в Пхеньяне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп-исполнителей в Пхеньяне. В нем участвовали 11 исполнителей из Южной Кореи, в том числе герлз-бенд Red Velvet, который относится к направлению K-pop (корейский поп). Всего в КНДР приехали 150 музыкантов, спортсменов и журналистов Читать дальше →