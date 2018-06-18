Главные новости выходных: в Киеве прошел Марш равенства, Японию всколыхнуло землетрясение, а Македония получила новое название

НВ собрало самые важные новости за выходные, 16-17 июня.

В Киеве прошел Марш равенства

В украинской столице прошел марш равенства КиевПрайд-2018. По данным полиции, в нем приняли участие около 3500 человек. Правоохранители применили силу против лиц, пришедших в центр Киева, чтобы "выразить свой протест" против акции. Всего в управление полиции для установления личных данных и предоставления объяснений доставили 56 человек. К Маршу равенства присоединились народные депутаты Светлана Залищук и Сергей Лещенко, а также иностранные политики и дипломаты – министр по европейской политике Германии Майкл Рот, депутат Европарламента Ребекка Хармс и посол Германии в Украине Эрнст Райхель Читать дальше →

В Японии произошло мощное землетрясение

Японию сотрясло мощное землетрясение, эпицентр которого находился недалеко от города Осака. Его магнитуда, по первоначальным данным, составляла от 5,3 до 5,9, однако затем она была повышена до 6,1. В городе прекратили движение поезда метро и железной дороги Читать дальше →

Македония получила новое название, страну охватили протесты

Греция и Македония подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. В этот же день в столице Македонии Скопье прошла массовая акция протеста, участники которой выступили против нового названия страны Читать дальше →

Суд арестовал владельца Волги, которая взорвалась в Киеве

Суд избрал меру пресечения Сергею Михасюку, в Волге которого на днях раздался взрыв и пострадали дети. Его арестовали на два месяца - до 12 августа. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Читать дальше →

В Одессе консульство РФ закидали "кровавыми" мячами

Под консульством России в Одессе прошла акция с требованием освободить политических узников Кремля. Участники акции облили футбольные мячи красной жидкостью и перебросили их через забор дипломатической миссии, символически забив голы в "ворота Российской Федерации" Читать дальше →

В Черкассах взорвалась машина, СМИ сообщили о гибели местного бизнесмена

В Черкассах взорвался Мерседес. По данным СМИ, погиб 69-летний Анатолий Скоромный, который был директором торгового центра Транзит Читать дальше →

В США на фестивале искусств произошла стрельба

В результате стрельбы на фестивале искусств Art All Night в американском городе Трентоне (штат Нью-Джерси) 20 человек получили ранения Читать дальше →

Госдеп предупредил американцев об опасности поездок в Россию и оккупированный Крым

Госдеп США опубликовал для своих граждан новые рекомендации о поездках в Россию и оккупированный Крым. Американцам рекомендовали пересмотреть свои решения относительно поездок на территорию Российской Федерации, в том числе для посещения Чемпионата мира-2018 по футболу Читать дальше →

Арабская коалиция вошла в аэропорт Ходейды в Йемене

Силы коалиции под руководством Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов вошли в аэропорт портового города Йемена Ходейды. Контроль над аэропортом может стать важным успехом арабской коалиции во главе с Эр-Риядом в битве за контроль над Ходейдой Читать дальше →