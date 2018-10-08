Главные новости выходных: смерть Монсеррат Кабалье, первая победа протестующих в Ингушетии и суд над женой премьера Израиля

НВ собрало самые важные новости за выходные, 6-7 октября.

Умерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье

В Барселоне в возрасте 85 лет умерла известная испанская оперная певица Монсеррат Кабалье Читать дальше →

Парламент Ингушетии аннулировал договор о границе с Чечней

Парламент Ингушетии принял решение повторно рассмотреть договор об административной границе с Чечней после масштабных протестов Читать дальше →

Жену премьера Израиля судят за растрату бюджетных средств на частных шеф-поваров, изысканную еду и напитки

Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху предстала перед судом в Иерусалиме по обвинению в растрате бюджетных средств в сумме 100 тысяч долларов на частных шеф-поваров, изысканную еду и напитки Читать дальше →





Расследователи CIT обнаружили фото водительского удостоверения Чепиги-Боширова

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала полученную от анонимного источника фотографию водительского удостоверения Анатолия Чепиги (он же "Руслан Боширов") – подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей офицера ГРУ Читать дальше →





В Одессе обстреляли авто экс-активиста Автомайдана

Одесская полиция задержала троих подозреваемых в вооруженном нападении на соратника бывшего активиста Автомайдана Евгения Резвушкина Читать дальше →



Арестованный в Китае президент Интерпола Мэн Хунвэй уволился с должности

Глава Интерпола Мэн Хунвэй, которого арестовали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР, уволился с поста президента организации Читать дальше →

Мощное землетрясение в Индонезии: почти две тысячи погибли

В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 1763 человек, еще более 5000 - пропали без вести Читать дальше →

Выборы в парламент Латвии завершились победой пророссийской партии

В Латвии на выборах в Сейм больше всего голосов набрала пророссийская партия Согласие Читать дальше →





Сенат США утвердил скандальную кандидатуру Бретта Кавано на должность судьи ВС

Сенат США проголосовал за назначения кандидатуры Бретта Кавано, которого поддерживает президент Дональд Трамп, на должность судьи Верховного суда Читать дальше →