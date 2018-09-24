Главные новости выходных: покушение на активиста в Одессе, новые угрозы Венгрии и теракт на военном параде в Иране

НВ собрало самые важные новости за выходные, 22-23 сентября.

В Одессе произошло покушение на известного политического активиста

На улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров партии Сила Людей Олега Михайлика. Это произошло, когда он возвращался домой. Пуля пробила Михайлику руку и попала в грудную клетку в области сердца. Нападение квалифицировано как покушение на убийство. Активист потерял много крови и перенес операцию. Полиция предоставила Михайлику охрану Читать дальше →

Венгрия обвинила Украину в нарушении "основных правил демократии"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на высылку венгерского консула в Берегово Будапешт вышлет украинского дипломата того же ранга Читать дальше →

На военном параде в Иране произошел теракт

Неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей. Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку Читать дальше →

Луценко анонсировал собственную отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов (пройдут в марте 2019 года) и после этого вернуться в политику Читать дальше →





Вселенский патриарх отверг угрозы Москвы из-за автокефалии для Киева

Вселенский патриарх Варфоломей I еще раз подтвердил, что не намерен отказываться от своего решения предоставить автокефальный статус Украинской православной церкви, а также что Вселенский патриархат не воспринимает угроз в этом вопросе Читать дальше →





С украинских военных складов в течение 20 лет похищали оборудование и передавали его в РФ

В течение последних 20 лет со складов украинских военных частей похищали запчасти и комплектующие для техники, которые передавали в Россию или боевикам на Донбасс Читать дальше →





Минкульт оценит имущество церкви Московского патриархата

Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке стоимости имущества Украинской православной церкви Московского патриархата Читать дальше →





Команда Терезы Мэй начала подготовку к досрочным выборам - СМИ

Советники Терезы Мэй начали подготовку к возможному проведению в ноябре 2018 года досрочных выборов в парламент, пишут СМИ Читать дальше →





Великобритания намерена расширить военное присутствие в Украине до конца года

Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине, а в 2019 году - увеличить присутствие в Черном море Читать дальше →





В базу Миротворца попали украинцы, получившие венгерские паспорта на Закарпатье

В базу Миротворца попали украинцы, которые получили венгерские паспорта и гражданство страны. Четыре из них – депутаты местных райсоветов, еще один – заместитель мэра города Чоп Читать дальше →





Крушение парома на озере в Танзании: после двух дней спасательной операции был обнаружен выживший

В Танзании в одном из отсеков затонувшего в озере Виктория парома образовался воздушный карман. Спасатели обнаружили в нем живого человека Читать дальше →