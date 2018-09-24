Главные новости выходных: покушение на активиста в Одессе, новые угрозы Венгрии и теракт на военном параде в Иране

НВ собрало самые важные новости за выходные, 22-23 сентября.
В Одессе произошло покушение на известного политического активиста
На улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров партии Сила Людей Олега Михайлика. Это произошло, когда он возвращался домой. Пуля пробила Михайлику руку и попала в грудную клетку в области сердца. Нападение квалифицировано как покушение на убийство. Активист потерял много крови и перенес операцию. Полиция предоставила Михайлику охрану Читать дальше →
Венгрия обвинила Украину в нарушении "основных правил демократии"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в ответ на высылку венгерского консула в Берегово Будапешт вышлет украинского дипломата того же ранга Читать дальше →
На военном параде в Иране произошел теракт
Неизвестные открыли стрельбу на военном параде в городе Ахваз на западе Ирана. Атаку осуществили четыре человека. Двух боевиков удалось застрелить, еще двое были задержаны. Они открыли огонь из-за спин зрителей. Погибли 25 человек, в том числе 12 солдат, а также гражданские лица, наблюдавшие за парадом, включая четырехлетнюю девочку Читать дальше →
Луценко анонсировал собственную отставку
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов (пройдут в марте 2019 года) и после этого вернуться в политику Читать дальше →
Вселенский патриарх отверг угрозы Москвы из-за автокефалии для Киева
Вселенский патриарх Варфоломей I еще раз подтвердил, что не намерен отказываться от своего решения предоставить автокефальный статус Украинской православной церкви, а также что Вселенский патриархат не воспринимает угроз в этом вопросе Читать дальше →
С украинских военных складов в течение 20 лет похищали оборудование и передавали его в РФ
В течение последних 20 лет со складов украинских военных частей похищали запчасти и комплектующие для техники, которые передавали в Россию или боевикам на Донбасс Читать дальше →
Минкульт оценит имущество церкви Московского патриархата
Министерство культуры Украины создало комиссию по оценке стоимости имущества Украинской православной церкви Московского патриархата Читать дальше →
Команда Терезы Мэй начала подготовку к досрочным выборам - СМИ
Советники Терезы Мэй начали подготовку к возможному проведению в ноябре 2018 года досрочных выборов в парламент, пишут СМИ Читать дальше →
Великобритания намерена расширить военное присутствие в Украине до конца года
Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине, а в 2019 году - увеличить присутствие в Черном море Читать дальше →
В базу Миротворца попали украинцы, получившие венгерские паспорта на Закарпатье
В базу Миротворца попали украинцы, которые получили венгерские паспорта и гражданство страны. Четыре из них – депутаты местных райсоветов, еще один – заместитель мэра города Чоп Читать дальше →
Крушение парома на озере в Танзании: после двух дней спасательной операции был обнаружен выживший
В Танзании в одном из отсеков затонувшего в озере Виктория парома образовался воздушный карман. Спасатели обнаружили в нем живого человека Читать дальше →
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