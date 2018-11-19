Главные новости выходных: под домом Авакова требовали его отставки, в Ирпене напали на инкассаторов, а Францию охватили масштабные протесты

НВ собрало самые важные новости за выходные, 17-18 ноября
Активисты требовали отставки Авакова
Под домом министра внутренних дел Арсена Авакова прошла акция с требованием его отставки Читать дальше →
Францию охватили масштабные протесты "желтых жилетов"
По всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали, парализовав движение. В городах страны одновременно прошло около двух тысяч акций. Количество пострадавших достигло 409 человек Читать дальше →
В Ирпене напали на инкассаторов
Во время ограбления инкассаторского автомобиля в Ирпене преступники похитили 1,8 млн грн Читать дальше →
Украина передала НАТО два доклада о российских наемниках
Украина передала своим партнерам по Парламентской ассамблее НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК) Читать дальше →
Умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье
В больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист. Суд Ужгорода взял виновника смерти под арест Читать дальше →
Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине
Армянская апостольская церковь не признает предоставление Украине томоса об автокефалии, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II Читать дальше →
В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей
В Киеве возле станции метро Университет сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш в поддержку трансгендерных людей, две женщины пострадали из-за применения слезоточивого газа Читать дальше →
NASA запустило ракету-носитель Antares, созданную с участием Украины
NASA осуществило запуск ракеты-носителя Antares с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния. Ракет была создана с участием украинских предприятий Читать дальше →
В Атлантике обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки Сан-Хуан
В Атлантике на глубине 800 метров обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки ARA San Juan с 44 членами экипажа на борту Читать дальше →
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
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