19 ноября 2018, понедельник

Главные новости выходных: под домом Авакова требовали его отставки, в Ирпене напали на инкассаторов, а Францию охватили масштабные протесты

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Главные новости выходных: под домом Авакова требовали его отставки, в Ирпене напали на инкассаторов, а Францию охватили масштабные протесты
Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 17-18 ноября

Активисты требовали отставки Авакова

Под домом министра внутренних дел Арсена Авакова прошла акция с требованием его отставки Читать дальше →

 

Францию охватили масштабные протесты "желтых жилетов"

По всей Франции начались протесты водителей против повышения цен на топливо. Протестующие перекрыли дороги и магистрали, парализовав движение. В городах страны одновременно прошло около двух тысяч акций. Количество пострадавших достигло 409 человек Читать дальше →

 

В Ирпене напали на инкассаторов

Во время ограбления инкассаторского автомобиля в Ирпене преступники похитили 1,8 млн грн Читать дальше →

 

Украина передала НАТО два доклада о российских наемниках

Украина передала своим партнерам по Парламентской ассамблее НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК) Читать дальше →

 

Умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье

В больнице умер пограничник, которого сбил водитель-контрабандист. Суд Ужгорода взял виновника смерти под арест Читать дальше →

 

Армянская апостольская церковь выступила против предоставления томоса Украине

Армянская апостольская церковь не признает предоставление Украине томоса об автокефалии, заявил католикос всех армян, верховный патриарх Гарегин II Читать дальше →

 

В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей

В Киеве возле станции метро Университет сторонники так называемых традиционных ценностей сорвали марш в поддержку трансгендерных людей, две женщины пострадали из-за применения слезоточивого газа Читать дальше →

 

NASA запустило ракету-носитель Antares, созданную с участием Украины

NASA осуществило запуск ракеты-носителя Antares с космодрома Уоллопс Айленд в штате Вирджиния. Ракет была создана с участием украинских предприятий Читать дальше →


 
В Атлантике обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки Сан-Хуан

В Атлантике на глубине 800 метров обнаружили обломки пропавшей год назад подводной лодки ARA San Juan с 44 членами экипажа на борту Читать дальше →

«Диалоги о будущем»

Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.

Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?

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