Главные новости выходных: нападение на лагерь ромов во Львове, отказ Приднестровья от вывода войск РФ и выборы в Турции

НВ собрало самые важные новости за выходные, 23-24 июня.

Во Львове напали на табор ромов

В лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. В результате нападения погиб 24-летний юноша, пострадали еще четыре человека, среди которых 10-летний ребенок. Полицейские задержали семерых парней 16-17 лет, а также 20-летнего организатора, подозреваемых в причастности к вооруженному нападению на лагерь Читать дальше →

В Приднестровье отказались от вывода российских войск

В Министерстве иностранных дел непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" отказались от вывода военного контингента Российской Федерации Читать дальше →

Эрдоган победил на выборах в Турции

Глава избиркома Турции Сади Гювен объявил о победе действующего президента Эрдогана на досрочных выборах. В стране также прошли и досрочные парламентские выборы. Партия, отстаивающая права курдов, прошла в парламент Читать дальше →

У берегов Греции задержали трех украинцев, перевозивших на яхте нелегалов

Украинские пограничники в сотрудничестве с европейскими правоохранителями задержали группу украинцев, которые на частной яхте переправляли нелегальных мигрантов в страны Европейского Союза Читать дальше →

СБУ сообщила о предотвращении заказанного спецслужбами РФ теракта в Харькове

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении организованного из России теракта у памятника воинам УПА в Харькове Читать дальше →

Президент Франции призвал ввести санкции против стран, которые отказались принять мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости ввести экономические санкции против стран, которые отказываются принимать мигрантов Читать дальше →

В Вену прибыли спецслужбы США и России для подготовки встречи Трампа и Путина

В рамках подготовки встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в австрийскую столицу Вену прибыли спецслужбы обеих стран Читать дальше →