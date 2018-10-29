29 октября 2018, понедельник

Главные новости выходных: крушение Boeing 737 в Индонезии, стрельба в синагоге Питтсбурга и выборы президента в Грузии

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Главные новости выходных: крушение Boeing 737 в Индонезии, стрельба в синагоге Питтсбурга и выборы президента в Грузии
Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 27-28 октября

В Индонезии разбился Boeing 737

В Индонезии разбился Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Связь с лайнером была потеряна через 13 минут после взлета, он упал в море. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. СМИ сообщили о 20 чиновниках министерства финансов Индонезии, которые летели рейсом Читать дальше → 
 

В Питтсбурге неизвестный открыл огонь в синагоге

В американском Питтсбурге неизвестный открыл огонь в синагоге. В результате стрельбы погибли 11 человек, еще шесть получили ранения Читать дальше → 

 

В Грузии прошел первый тур президентских выборов

В Грузии прошел первый тур выборов президента страны. Лидерами гонки стали независимая кандидат Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией Грузинская мечта (38,66%), и Григол Вашадзе - кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,7%). Второй тур выборов должен состояться не позднее 1 декабря Читать дальше →  

 

Итоги Игр Непокоренных в Сиднее: Украина везет домой 20 медалей

Украина завершила участие в соревнованиях Игры Непокоренных в Сиднее с 20 медалями. Спортсмены везут домой семь золотых, десять серебряных и три бронзовые медали Читать дальше → 

 

Фуру с овцами доставили из порта Черноморска в Винницкую область

Трехъярусную фуру с овцами из Черноморского порта выгрузили в Тульчине на филиала Ветсанзавод. 54 из 300 овец, которые провели две недели в закрытой фуре без еды и воды, погибли Читать дальше → 

 

В Британии разбился вертолет владельца футбольного клуба Лестер Сити

Вертолет, принадлежащий президенту футбольного клуба ​Лестер Сити, разбился возле домашнего стадиона клуба в Лестере (Великобритания). СМИ сообщили, что владелец клуба был на борту в момент крушения Читать дальше → 

 

Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о повышении цены на газ

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления, согласно которому цены на газ для населения должны вырасти в три этапа Читать дальше → 

 

СМИ: Британская разведка перехватила план похищения журналиста Хашкаджи

Спецслужбы Великобритании знали о планах Саудовской Аравии похитить журналиста Джамаля Хашкаджи. Приказ был отдан "из королевского круга", но не наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Читать дальше → 

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