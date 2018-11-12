12 ноября 2018, понедельник

Главные новости выходных: фейковые выборы в ОРДЛО, встреча Порошенко с Трампом и победа Усика над Белью

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Главные новости выходных: фейковые выборы в ОРДЛО, встреча Порошенко с Трампом и победа Усика над Белью
Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 10-11 ноября.

Порошенко встретился с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках Парижского форума ради мира произошло около 40 встреч с лидерами стран мира, в частности - с президентом США Дональдом Трампом  Читать дальше → 

 

В ОРДЛО прошли фейковые выборы

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли фейковые выборы. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир не признает "волеизъявление", а также призвал украинцев в "Л/ДНР" не отдавать свои голоса  Читать дальше → 

 

Украинский боксер Усик победил нокаутом британца Белью

В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе укаинец Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью  Читать дальше → 

 

Андреевская церковь официально перешла в пользование Константинополю

В Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату  Читать дальше → 


 

В Австрии арестовали российского шпиона

В Австрии арестовали экс-полковника Вооруженных сил страны, который работал на российскую разведку. Ему грозит до десяти лет тюрьмы Читать дальше → 


 
Индонезия прекратила поиски жертв крушения Boeing 737

Власти Индонезии официально прекратили поиски жертв крушения крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Удалось идентифицировать 77 жертв из 189  Читать дальше → 


 
В Германии раскрыли заговор военных 

В Германии военные, подозреваемые в планировании убийства ряда немецких политиков, состояли в неонацистской фракции  Читать дальше → 


 
Финляндия подозревает, что Россия вмешивалась в работу GPS на учениях НАТО

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, который случился во время учений НАТО Trident Juncture, был преднамеренным  Читать дальше → 


  
В Иордании произошло сильное наводнение

В результате наводнения в Иордании, которое вызвали сильные ливни, погибли 12 человек  Читать дальше → 

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