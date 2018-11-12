Главные новости выходных: фейковые выборы в ОРДЛО, встреча Порошенко с Трампом и победа Усика над Белью

НВ собрало самые важные новости за выходные, 10-11 ноября.
Порошенко встретился с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках Парижского форума ради мира произошло около 40 встреч с лидерами стран мира, в частности - с президентом США Дональдом Трампом Читать дальше →
В ОРДЛО прошли фейковые выборы
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей прошли фейковые выборы. Накануне президент Украины Петр Порошенко заявил, что мир не признает "волеизъявление", а также призвал украинцев в "Л/ДНР" не отдавать свои голоса Читать дальше →
Украинский боксер Усик победил нокаутом британца Белью
В поединке за титул абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе укаинец Александр Усик победил нокаутом британца Тони Белью Читать дальше →
Андреевская церковь официально перешла в пользование Константинополю
В Украине вступил в силу закон о передаче Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриархату Читать дальше →
В Австрии арестовали российского шпиона
В Австрии арестовали экс-полковника Вооруженных сил страны, который работал на российскую разведку. Ему грозит до десяти лет тюрьмы Читать дальше →
Индонезия прекратила поиски жертв крушения Boeing 737
Власти Индонезии официально прекратили поиски жертв крушения крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air. Удалось идентифицировать 77 жертв из 189 Читать дальше →
В Германии раскрыли заговор военных
В Германии военные, подозреваемые в планировании убийства ряда немецких политиков, состояли в неонацистской фракции Читать дальше →
Финляндия подозревает, что Россия вмешивалась в работу GPS на учениях НАТО
Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил, что крупномасштабный сбой в работе системы навигации GPS, который случился во время учений НАТО Trident Juncture, был преднамеренным Читать дальше →
В Иордании произошло сильное наводнение
В результате наводнения в Иордании, которое вызвали сильные ливни, погибли 12 человек Читать дальше →
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