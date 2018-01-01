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Главное за выходные: задержание украинцев в Грузии, поломка экспресса в Борисполь и саммит G20

Сегодня, 09:04
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Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 1-2 декабря.

В столице Грузии Тбилиси были задержаны шестеро граждан Украины и один гражданин Грузии. В гостиничных номерах задержанных были найдены пистолеты Беретта и Макаров, автоматическое ручное огнестрельное оружие и различные боеприпасы Читать дальше →

 

Скоростной экспресс в аэропорт Борисполь сломался через день после запуска

Скоростной экспресс из Киева в Международный аэропорт Борисполь сломался на следующий день после его запуска. По словам водителя экспресса, возникла проблема с двигателем Читать дальше →

 

В Аргентине прошел саммит G20

По итогам саммита G20 представители стран "двадцатки" пришли к компромиссу и подписали итоговую декларацию. Одной из повесток дня стали события в Керченском проливе, где российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и военнослужащих ВМС ВС Украины Читать дальше →

 

Конфликт в Керченском проливе будет решать Нормандская четверка 

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин пришли к соглашению проводить переговоры относительно обострения в Керченском проливе в "нормандском формате" -  на уровне советников между Украиной, Россией, Францией и Германией Читать дальше →

 

Протесты "желтых жилетов" во Франции: пострадавшие и задержания

В Париже в результате беспорядков во время топливных протестов правоохранители задержали 378 человек, 133 человека были ранены Читать дальше →


 
Дональд Трамп назвал возможную дату следующей встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп предположил, что его следующая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в начале 2019 года Читать дальше →
 

 

Украинский боксер Гвоздик стал чемпионом мира WBC

Украинский боксер Александр Гвоздик победил нокаутом канадского чемпиона мира WBC в полутяжелом весе Адониса Стивенсона и завоевал титул по этой версии Читать дальше →


 
В Книге рекордов Гиннеса оккупированный Севастополь назвали территорией РФ

В одном из сертификатов Книги рекордов Гиннеса (Guinness World Records) город Севастополь, где был установлен один из рекордов, назван территорией России Читать дальше →

Теги:   Керченский пролив Аэропорт Борисполь Выходные G20 Саммит Украинцы Грузия

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