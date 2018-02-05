Главное за выходные: в Сирии сбили российский самолет, а в Киеве прошли три митинга

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Коллаж НВ

Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 3-4 февраля

В Сирии сбили российский Су-25 

В контролируемом повстанцами районе северо-восточной Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот успел катапультироваться, но погиб в бою с повстанцами. Читать дальше →

 

Погиб известный украинский волонтер Леонид Краснопольский 

В Днепре на Набережной Победы произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб известный украинский волонтер и дизайнер Леонид Краснопольский. Читать дальше →

 

В Киеве прошли три митинга 

Около 2,5 тысячи человек приняли участие в Марше за будущее в поддержку лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили. Они добрались и до дома президента Петра Порошенко в Козине Киевской области. Читать дальше →

Приблизительно 1 тысяча активистов вышли на акцию Авто Евро Сила - против намерений властей взять под контроль ситуацию с нерастаможенными авто. Читать дальше →

И лишь 40-50 человек протестовали против появления в Киеве национальных дружин. Читать дальше →

 

Бакулин попал в больницу 

Народный депутат из фракции Оппозиционный блок Евгений Бакулин перенес операцию и попал в больницу. Перед этим генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внесет в Раду представление о снятии неприкосновенности с Бакулина. Его подозревают в создании организованной преступной группировки и хищении государственных средств. Читать дальше →

 

В Ужгороде бросили коктейль Молотова в дом Закарпатского союза венгров 

Неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров, расположенного на Православной набережной в Ужгороде. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил эту провокацию.  Читать дальше →

 

Часть легендарных каналов Венеции пересохла 

В популярном среди туристов итальянском городе Венеция из-за непривычно холодной для региона погоды и низких приливов стремительно высыхают каналы.  Читать дальше →

 

В Италии мужчина стрелял по темнокожим мигрантам 

В итальянском городе Мачерата 28-летний местный житель Лука Траини открыл огонь из автомобиля и ранил четверых темнокожих мигрантов. При задержании он кричал "Да здравствует Италия!" и сделал римское приветствие, которое схоже с нацистским. Возможно, Траини мстил за убийство итальянки, в котором подозревают нигерийца. Читать дальше →

 

На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ 

Два бронеавтомобиля с шестью сотрудниками ОБСЕ попали под обстрел на неподконтрольной Украине территории Донецкой области - к западу от поселка Ясиноватая, примерно в 2 км от линии разграничения. По наблюдателям стреляли из вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Патрулю удалось покинуть место обстрела и вернуться на базу в оккупированный Донецк. Читать дальше →

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