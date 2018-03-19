Главное за выходные: в РФ выбирали Путина и высылали британских дипломатов, а в Украине жгли "Кремль" и показали карту без Крыма

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Главное за выходные: в РФ выбирали Путина и высылали британских дипломатов, а в Украине жгли
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НВ собрало самые важные новости за выходные, 17-18 марта

В России прошли выборы президента

18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму. 

По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов Читать дальше →

 

Активисты блокировали выборы президента РФ в Украине 

Националисты провели акции протеста возле российских диппредставительств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Во Львове на протесте возле Генерального консульства РФ во Львове активисты установили и сожгли миниатюрную копию Кремля Читать дальше →

На Майдане Незалежности в центре Киева активисты сожгли чучело Путина. Позже националисты забросали яйцами консульство РФ в украинской столице и казнили чучело действующего российского президента Читать дальше →

Харьковские активисты принесли гроб с чучелом Путина под консульство России Читать дальше →


На украинском ТВ показали карту Украины без Крыма

Телеканалы UA: Первый и СТБ показали карту Украины без Крыма. Оба телеканала принесли извинения и заявили о технической ошибке. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа" Читать дальше →

 

Украина завершила выступление на Паралимпийских играх-2018

В общем медальном зачете Украина заняла шестое место, украинские спортсмены получили 22 медали. Украинские паралимпийцы завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей Читать дальше →

 

В Николаеве застрелился военный летчик и герой АТО, возглавлявший аэропорт

В Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин Читать дальше →

 

Эрдоган объявил о взятии под контроль сирийского Африна


Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии Читать дальше →

 

Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов Читать дальше →


 
В парламенте Великобритании предложили перенести Brexit

В британском парламенте предложили перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы Читать дальше →

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