Главное за выходные: в РФ выбирали Путина и высылали британских дипломатов, а в Украине жгли "Кремль" и показали карту без Крыма

НВ собрало самые важные новости за выходные, 17-18 марта

В России прошли выборы президента

18 марта в России прошли выборы президента. Действующий глава РФ Владимир Путин побил рекорд поддержки за все время участия в выборах президента. Украина обратилась к миру с просьбой не признавать результаты голосования в оккупированном Крыму.

По итогам подсчета данных 99,5% протоколов участковых избиркомов Путин набирает 76,65% голосов Читать дальше →

Активисты блокировали выборы президента РФ в Украине

Националисты провели акции протеста возле российских диппредставительств в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

Во Львове на протесте возле Генерального консульства РФ во Львове активисты установили и сожгли миниатюрную копию Кремля Читать дальше →

На Майдане Незалежности в центре Киева активисты сожгли чучело Путина. Позже националисты забросали яйцами консульство РФ в украинской столице и казнили чучело действующего российского президента Читать дальше →

Харьковские активисты принесли гроб с чучелом Путина под консульство России Читать дальше →



На украинском ТВ показали карту Украины без Крыма

Телеканалы UA: Первый и СТБ показали карту Украины без Крыма. Оба телеканала принесли извинения и заявили о технической ошибке. Вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что появление в эфире общенациональных телеканалов изображения карты Украины без Крыма - "не случайность, а чья-то целенаправленная работа" Читать дальше →

Украина завершила выступление на Паралимпийских играх-2018

В общем медальном зачете Украина заняла шестое место, украинские спортсмены получили 22 медали. Украинские паралимпийцы завоевали 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей Читать дальше →

В Николаеве застрелился военный летчик и герой АТО, возглавлявший аэропорт

В Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство 29-летний военный летчик и исполняющий обязанности главы николаевского аэропорта Владислав Волошин Читать дальше →

Эрдоган объявил о взятии под контроль сирийского Африна



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о взятии турецкими военными и их сирийскими союзниками города Африн на северо-западе Сирии Читать дальше →

Россия объявила о высылке 23 британских дипломатов

Министерство иностранных дел РФ объявил персонами нон-грата 23 британских дипломатов Читать дальше →





В парламенте Великобритании предложили перенести Brexit

В британском парламенте предложили перенести дату выхода Великобритании из Европейского Союза (Brexit), пока не будут согласованы некоторые центральные вопросы Читать дальше →