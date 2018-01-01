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Главное за выходные: сотни танков РФ на границе, раненые на протестах во Франции и выборы в Армении

Сегодня, 09:20
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НВ собрало самые важные новости за выходные, 8-9 декабря.

На снимках спутника в Google Earth, которые были сделаны в ноябре текущего года, зафиксировали сотни российских боевых танков на окраине Каменск-Шахтинского, Ростовская область Читать дальше →
 

Спецслужбы Франции начали расследование о влиянии России на протесты "желтых жилетов"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о начале расследования возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов", которые проходят во многих городах страны Читать дальше →

В выходные во время протестов ранения получили 135 человек, почти 1500 были задержаны Читать дальше →

В Брюсселе "желтые жилеты" атаковали здание Европейского парламента Читать дальше →
 

Парламентские выборы в Армении: ЦИК заявил о победе блока Пашиняна

По итогам обработки 100% бюллетеней со всех избирательных участков блок и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мой шаг победил на внеочередных парламентских выборах Читать дальше →

 

США и арабские страны ведут переговоры о создании аналога НАТО

Ряд арабских стран ведет переговоры с США о новом соглашении по безопасности для защиты Ближнего Востока от "внешней агрессии" Читать дальше →

 

В Польше задержали двух украинских экоактивистов 

В Польше задержали двух участников украинского экологической организации Екодия, которые ехали в Катовице на Конференцию ООН по климату Читать дальше →


Порошенко пытается вернуть военнопленных моряков "по линии церкви"

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Украинской православной церкви Московского патриархата с просьбой немедленно связаться с Москвой для освобождения украинских моряков Читать дальше →

 

Между Мукачево и Будапештом запустили прямое сообщение

Первый рейс Интерсити стартовал с вокзала Нюготи, Венгрия, по маршруту Будапешт-Захонь-Чоп-Мукачево Читать дальше →

 

Патриарх Кирилл заявил, что сторонники автокефальной УПЦ "исполнены злобы" и автокефалия недопустима

Предстоятель РПЦ патриарх Кирилл заявил, что предоставление независимости православной церкви в Украине недопустимо Читать дальше →

 
В Италии в ночном клубе произошла давка

В итальянской Анконе в результате паники в ночном клубе произошла давка, погибли шесть человек, еще около 120 пострадали Читать дальше →

 
Украинский боксер Ломаченко одержал победу над Педрасой

Украинский боксер Василий Ломаченко единогласным решением судей одолел пуэрториканца Хосе Педрасу и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA и журнала The Ring в легком весе Читать дальше →

 
Зонд InSight сделал новые фото окрестностей Марса

На Марсе зонд InSight провел тестовые включения приборов и систем посадочной платформы и приступил к съемке окрестностей Читать дальше →

Теги:   Протест РФ Выборы Автокефалия Российско-украинская граница Агрессия РФ Выходные Украинские моряки Российские танки Василий Ломаченко Франция Бельгия

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