Главное за выходные: смерть актрисы Дизель шоу Марины Поплавской, решение Трампа о разрыве ракетного договора с РФ и первая медаль на Invictus Games

НВ собрало самые важные новости за выходные, 20-21 октября.

В ДТП погибла актриса Дизель шоу Марина Поплавская

В результате ДТП на трассе Киев-Чоп погибла актриса Дизель Шоу Марина Поплавская. Еще двоих пострадавших актеров, Егора Крутоголова и Яну Глущенко, госпитализировали. Актеры ехали в собственном автобусе с гастролей Читать дальше →

Сборная Украины завоевала первую медаль на Играх Непокоренных

Украинская сборная завоевала первую медаль на первом дне соревнований Игры Непокоренных (Invictus Games), которые проходят в австралийском Сиднее. Бронзу завоевал Денис Фищук в велогонках на время Читать дальше →

Трамп решил разорвать ракетный договор с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) Читать дальше →

Саудовская Аравия назвала убийство Хашкаджи "досадной ошибкой"

Саудовская Аравия назвала убийство журналиста Джамаля Хашкаджи в своем стамбульском консульстве "огромной досадной ошибкой", но при этом попыталась отвести подозрения от своего принца, заявив, что Мохаммед ибн Салман не знал об убийстве Читать дальше →

Кресло Стивена Хокинга продадут на аукционе

Аукционный дом Christie's выставит на торги 22 позиции, среди которых докторская диссертация и одно из инвалидных кресел ученого и популяризатора науки Стивена Хокинга Читать дальше →

На Тайване поезд сошел с рельсов, погибли 22 человека

В северо-восточном уезде Тайваня Илан восемь вагонов с 366 пассажирами сошли с рельсов. Пять вагонов опрокинулись. В результате аварии погибли 22 человека, еще 171 пассажир пострадал Читать дальше →

Парламент Македонии поддержал переименование страны

Парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента Читать дальше →

В Минобороны РФ подтвердили смерть пилотов Л-39, упавшего в Азовское море

Министерство обороны РФ подтвердило, что погибли оба летчика самолета Л-39, который упал в Азовское море Читать дальше →

РПЦ пожаловалась Папе Римскому на "неканонические действия Константинополя"

Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Иларион во время встречи с Папой Римским Франциском обсудил "неканонические действия Константинопольского патриархата" по вопросу предоставления автокефалии УПЦ Читать дальше →

В США начали изымать имущество Манафорта

Правительство США получило полномочия на изъятие активов Пола Манафорта, незаконно приобретенные в результате уклонения от налогообложения и нарушение правил лоббистской деятельности на общую сумму 15 миллионов долларов Читать дальше →