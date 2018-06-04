Главное за выходные: мир требовал освободить Сенцова, Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном, а Саудовская Аравия пригрозила войной Катару

НВ собрало самые важные новости за выходные, 2-3 июня.
В разных городах мира прошла акция в поддержку Олега Сенцова
В ряде стран состоялись акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, которых удерживает Россия. Акции прошли в нескольких городах Украины, Чехии, США. Пикет в поддержку Сенцова прошел и в столице страны-агрессора - Москве Читать дальше→
Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп после встречи с делегацией КНДР согласился провести ранее отмененный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча, как и планировалось, состоится в Сингапуре 12 июня Читать дальше→
Саудовская Аравия пригрозила Катару войной
Руководство Саудовской Аравии заявило, что готово применить силу против Катара в случае, если страна закупит у России зенитные ракетные системы С-400 Читать дальше→
В Киеве ограбили квартиру Вышинского
Неизвестные ограбили квартиру руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Полиция завела дело Читать дальше→
В Украине второй раз подорожали билеты на поезда
Железнодорожные билеты на поезда Укрзализныци подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона. Это произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая Читать дальше→
Сборная Украины впервые с 2016 года одержала разгромную победу
Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1 Читать дальше→
В Гватемале началось мощное извержение вулкана
В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 25 человек, еще более 300 пострадали Читать дальше→
Музыкальный фестиваль в Дармштадте перерос в масштабные столкновения с полицией
Во время международного музыкального фестиваля в городе Дармштадт на немецкой федеральной земле Гессен толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских Читать дальше→
Британия расследует источники доходов состоятельных россиян
Британское национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование об источниках доходов 120-140 состоятельных людей. Многие из них связаны с Россией Читать дальше→
В Македонии прошел многотысячный протест из-за переименования страны
В столице Македонии Скопье прошел многотысячный протест, организованный правой оппозицией, в котором приняли участие недовольные попытками изменения названия страны для урегулирования конфликта с Грецией Читать дальше→
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