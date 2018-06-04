Главное за выходные: мир требовал освободить Сенцова, Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном, а Саудовская Аравия пригрозила войной Катару

НВ собрало самые важные новости за выходные, 2-3 июня.

В разных городах мира прошла акция в поддержку Олега Сенцова

В ряде стран состоялись акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова и других политзаключенных, которых удерживает Россия. Акции прошли в нескольких городах Украины, Чехии, США. Пикет в поддержку Сенцова прошел и в столице страны-агрессора - Москве Читать дальше→



Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп после встречи с делегацией КНДР согласился провести ранее отмененный саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Встреча, как и планировалось, состоится в Сингапуре 12 июня Читать дальше→

Саудовская Аравия пригрозила Катару войной

Руководство Саудовской Аравии заявило, что готово применить силу против Катара в случае, если страна закупит у России зенитные ракетные системы С-400 Читать дальше→

В Киеве ограбили квартиру Вышинского

Неизвестные ограбили квартиру руководителя информационного агентства РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Полиция завела дело Читать дальше→



В Украине второй раз подорожали билеты на поезда

Железнодорожные билеты на поезда Укрзализныци подорожали с 1 июня на 6% в связи с наступлением летнего сезона. Это произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая Читать дальше→

Сборная Украины впервые с 2016 года одержала разгромную победу

Сборная Украины обыграла Албанию в товарищеском матче со счетом 4:1 Читать дальше→

В Гватемале началось мощное извержение вулкана

В результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале погибли не менее 25 человек, еще более 300 пострадали Читать дальше→



Музыкальный фестиваль в Дармштадте перерос в масштабные столкновения с полицией

Во время международного музыкального фестиваля в городе Дармштадт на немецкой федеральной земле Гессен толпа агрессивно настроенных людей совершила нападение на полицейских Читать дальше→

Британия расследует источники доходов состоятельных россиян

Британское национальное агентство по борьбе с преступностью ведет расследование об источниках доходов 120-140 состоятельных людей. Многие из них связаны с Россией Читать дальше→



В Македонии прошел многотысячный протест из-за переименования страны

В столице Македонии Скопье прошел многотысячный протест, организованный правой оппозицией, в котором приняли участие недовольные попытками изменения названия страны для урегулирования конфликта с Грецией Читать дальше→