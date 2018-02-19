Главное за выходные: первое золото Украины на Олимпиаде, срыв переговоров нормандской четверки в Мюнхене и акции в Киеве

2 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Коллаж НВ

Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 17-18 февраля

Украина завоевала первое золото на Олимпиаде-2018

Александр Абраменко добыл историческую золотую медаль для Украины на Олимпиаде-2018 Читать дальше →

 

В центре Киева прошло несколько маршей, не обошлось без инцидентов 

В центре Киева около сотни человек шествием почтили погибших в боях за Дебальцевский плацдарм в феврале 2015 года Читать дальше → 

Также в столице и других населенных пунктах Украины прошли мероприятия по случаю почтения памяти героев Небесной сотни. В Киеве в них приняли участие около 6 тысяч человек Читать дальше → 

В Киеве на Подоле представители Добровольческого движения ОУН забросали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества Читать дальше →

 

В Киеве закрывали шесть станций метро

В Киеве приостановили работу несколько станций киевского метро, в частности, Университет, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Площадь Льва Толстого и Золотые ворота. Причиной стало сообщение о возможном минировании Читать дальше → 

 

В Мюнхене сорвались переговоры нормандской четверки

В Мюнхене сорвалась встреча министров иностранных дел в формате нормандской четверки. СМИ сообщили, что причиной стало отсутствие свободного времени у российской делегации Читать дальше → 

 

Беспилотник США провел разведку над Донбассом

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B совершил многочасовой разведывательный полет над линией разграничения на Донбассе Читать дальше → 

 

В Иране потерпел крушение самолет

Иранский самолет ATR 72 исчез с радаров через 20 минут после взлета с аэродрома в Тегеране. Позже стало известно, что он разбился в горах Заргос центрального Ирана. Все пассажиры и члены экипажа погибли Читать дальше →

 

В Мексике произошло мощное землетрясение
На юге и в центре Мексики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2. После него в стране зафиксировали 194 афтершока Читать дальше →

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове