Главное за выходные: избрание предстоятеля Украинской церкви, большая пресс-конференция Порошенко и крушение истребителя Су-27 Сегодня, 09:03 30 Цей матеріал також доступний українською Коллаж НВ

НВ собрало самые важные новости за выходные, 15-16 декабря.

В Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором избрали предстоятеля Украинской церкви

В Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). После избрания он получил титул митрополита Киевского и всея Украины. На Объединительном соборе также утвердили устав церкви Читать дальше

Порошенко дал большую пресс-конференцию журналистам

Президент Украины Петр Порошенко провел пресс-конференцию. Среди прочего глава государства рассказал об Объединительном соборе, роли пророссийского политика Виктора Медведчука в переговорах по Донбассу и о грядущих президентских выборах Читать дальше

Истребитель Су-27 потерпел крушение

В Житомирской области потерпел крушение истребитель Су-27, пилот погиб Читать дальше

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии

В Грузии состоялась инаугурация пятого президента страны Саломе Зурабишвили Читать дальше

На улицы Франции вышли 20 тысяч "желтых жилетов"

Во время протестов "желтых жилетов" были задержаны 168 человек, 115 из них были помещены под стражу Читать дальше

Почти 200 стран согласовали свод правил соглашения по климату. США подтвердили свое неучастие

По итогам двухнедельных переговоров ООН в Польше почти 200 стран одобрили свод правил, которые регулирует Парижское соглашение по климату 2015 года. США подтвердили свое нежелание соблюдать соглашение по климату Читать дальше



Победу в конкурсе Мисс Вселенная одержала представительница Филиппин

Победительницей конкурса красоты Мисс Вселенная стала участница от Филиппин Катриона Грэй Читать дальше

Запрещенный в РФ сатирический фильм Смерть Сталина признали лучшей европейской комедией

Европейская киноакадемия на 31-ой церемонии вручения премий European Film Award признала сатирический фильм Смерть Сталина лучшей европейской комедией Читать дальше