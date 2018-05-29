Главное за выходные: финал ЛЧ в Киеве, приключения фанатов, гражданство Абрамовича и обострение на Донбассе

НВ собрало самые важные новости за выходные, 26-28 мая.

В Киеве прошел финал Лиги Чемпионов, Кубок увез Реал Мадрид

26 мая Реал победил Ливерпуль в киевском финале Лиги чемпионов со счетом 3:1. Матч прошел эмоционально и запомнился травмой главного бомбардира Мохамеда Салаха, фатальными ошибками вратаря Красных Лориса Кариуса и сказочным ударом через себя в падении игрока Реала Гарета Бэйла Читать дальше→

На финал ЛЧ в Киев съехались фанаты Ливерпуля и Реала

По оценкам украинских пограничников, финал Лиги Чемпионов в Киеве посетили 30,5 тысяч болельщиков. В полиции отчитались, что мероприятие прошло без серьезных нарушений Читать дальше→

Фанаты пробовали местную еду, наслаждались украинских пивом и гуляли по центру украинской столицы в специально оборудованных фан-зонах на Крещатике и Контрактовой площади Читать дальше→

Однако, не обошлось без инцидентов. У входа на стадион Олимпийский спецназовцы задержали 18 человек, которые провоцировали конфликты. А в фан-зоне на Крещатике правоохранители задержали мужчин, которые вырвали из рук гражданки Испании кошелек с деньгами и билетами на финальный матч Лиги чемпионов Читать дальше→

В России заявили, что Сенцов дал согласие на "поддерживающую терапию"

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает с 14 мая, дал согласие на "поддерживающую терапию", заявили в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу Читать дальше→

На Донбассе в зоне ООС обострилась ситуация

На Донбассе в зоне проведения Операции объединенных сил обострилась обстановка. Так, в городке Железное под Торецком от снаряда боевиков в собственном дворе погибла 15-летняя девочка Читать дальше→

На мариупольском направлении произошло короткое столкновение, после которого пропал украинский морпех Читать дальше→

В Луганской области в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ Альфа, еще один тяжело ранен Читать дальше→

Журналисты узнали о новом гражданстве Абрамовича

Израильские СМИ сообщили о том, что российский миллиардер, владелец английского футбольного клуба Челси Роман Абрамович оформил гражданство Израиля Читать дальше→

Евросоюз призвал Россию взять на себя ответственность за катастрофу МН17

Европейский союз в очередной раз призвал Россию признать свою ответственность и помочь найти виновных в катастрофе самолета рейса MH17 Читать дальше→

США решили продолжить подготовку к встрече с главой КНДР

Американские и северокорейские официальные лица встретились в деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. В Госдепе сообщили, что подготовка к встрече президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына продолжается Читать дальше→



При атаке боевиков ИГИЛ в Сирии погибли россияне

В результате нападения боевиков Исламского государства на позиции сирийской армии возле города Маядин в провинции Дейр эз-Зор были убиты по меньшей мере 26 бойцов правительственной армии и девять россиян Читать дальше→

В Украину не пустили фанатов российского футбольного клуба

Украинские пограничники не пустили в Украину четырех футбольных фанатов из России, которые планировали приехать в Киев Читать дальше→