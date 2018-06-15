Главная проблема Украины - это государство, которое неподвластно законам. Андерс Аслунд. Прямая речь

Известный американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд стал гостем программы Час відповідати на Радио НВ, в рамках которой, вместе с главным редактором НВ Виталием Сычом, обсуждались достижения Украины за последние три года, полезный опыт других стран для проведения украинских реформ, последствия санкций Запада против России и многое другое. Ниже мы публикуем избранные реплики Андерса Аслунда из этого разговора.

Можно считать, что главная проблема в Украине - рейдерство. Надо быть большим и сильным, чтобы вкладывать деньги в Украину.

Очевидно, что в ГПУ больше всего работают на себя, они имеют право получить целую документацию о том, что люди сделали, и потом они приходят к ним и спрашивают: у меня есть очень интересный материал на вас, сколько хотите?

Надо сказать, за три года очень многое сделано в плане экономической политики, чтобы лучше работать. Но главное, что сделано - сейчас более или менее единые цены.

Огромная разница между Украиной вместе с другими странами бывшего Советского Союза и другими странами Восточной Европы, которые стали членами Европейского Союза, - это то, что они имеют самостоятельные суды, а Украина этого не имеет.



Я считаю, что главная проблема - это государство, а не олигархи. Что олигархи? Это люди, которые достаточно сильны и могут себя защищать от государства. Средние бизнесмены не могут этого делать. Главная проблема - это не олигархи, а государство, которое не подвластно законам.



Я думаю, главное и первое, что нужно сделать, чтобы сломать власть олигархов - это открыть рынок экономически, второе - убрать деньги от политики. Здесь выборы стоят приблизительно миллиард долларов, это черные деньги. В Швеции выборы стоят 12 миллионов долларов, в Германии 90 миллионов долларов. Во всем Европейском Союзе удалось убрать деньги от политического процесса.



Я думаю, чтобы украинцы жили так же богато, как и поляки, нужно приблизительно 20 лет. Вы спрашиваете, как это возможно, если экономический рост только семь процентов в год? Из-за того, что также будет настоящая ревальвация валюты.



Я думаю, что главное - это не сколько посадить, а показывать, что возможно посадить любого человека, который на высоком уровне ворует. И тогда другие изменят свои привычки.



Мы всегда видели конфликты между президентом и премьер-министром. Практически все европейские страны сегодня имеют парламентскую систему, мы видим, что это лучше и более демократично работает.



Когда я работал в Москве в начале 90-х, я думал: неправильно, что российский президент сидит в Кремле. Он там чувствует себя как царь и думает как царь. Там огромные залы и всегда очень тихо. Там полное спокойствие, не чувствуешь, что происходит на улицах. Я думаю, что это очень правильное наблюдение, что надо иметь открытый стеклянный офис как у Ангелы Меркель.



Когда мы говорим о судебных реформах, Украине стоит изучить опыт Восточной Германии, Эстонии и Грузии, где были очень радикальные реформы, потому что они хотели совсем изменить систему.



Люди боятся вкладывать деньги в Россию. Главная причина - потому что там нет настоящих прав собственности, как и здесь, в Украине, а тем более из-за финансовых санкций. Финансовые санкции Запада имеют серьезный эффект на российскую экономику.



Мы знаем, что в России есть Совет безопасности, который обсуждает главные вопросы. Это 12 человек, половина из них - это генералы, в основном генералы ФСБ, и это главный круг лиц, к которым сегодня прислушивается Путин. Можно считать, что это настоящее политбюро.



Российские эксперты говорят: "Мы никогда не думали, что будем говорить, что в советские времена было хорошо, потому что тогда один человек не мог столько решить, сколько Путин сегодня решает сам".