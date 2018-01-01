Глава УАПЦ еще не определился, кого поддержит на пост предстоятеля единой Украинской церкви Сегодня, 10:37 6 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Макарий рассказал о требованиях к кандидатам на пост предстоятеля Украинской церкви Скриншот видео Радио Свобода

Глава Украинской автокефальной православной церкви митрополит Макарий заявил, что пока не определился с кандидатом на пост предстоятеля единой Украинской церкви, которого поддержит на Объединительном соборе 15 декабря.

В интервью Радио Свобода Макарий напомнил, что сам не будет претендовать на должность предстоятеля единой церкви.

"В октябре пришло письмо за подписью Вселенского патриарха, ко мне пришло и, наверное, к патриарху Филарету, чтобы мы не ставили на голосование - ни один, ни другой", - сказал он.

Митрополит отметил, что хотел бы от кандидатов "услышать о жизни, нравственно высокой жизни, вне церкви священнослужителей... привести высокое нравственное жизни в монашеских сфере".

При этом он отметил, что волнуется за перспективу проведения Объединительного собора.

"Я переживаю, чтобы он (Объединительный собор - ред.) прошел, молюсь и за то, чтобы наш северный сосед не потирал руки и не радовался, что вот украинцы не могут прийти к общему чему-то. Мы должны прийти", - подчеркнул Макарий.

Напомним, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признание каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

15 декабря в Софии Киевской состоится Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

В свою очередь синод УПЦ МП запретил своему епископата и мирянам участвовать в Объединительном соборе.

Как ожидается, после собора новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви получит томос на создание поместной церкви.