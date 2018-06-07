07 июня 2018, четверг

Глава реабилитационного центра украл бюджет на психологическую помощь ветеранов АТО

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Коррупция вредит во всех сферах
Фото: ВСУ

Коррупция вредит во всех сферах

Прокуратура Киева обнаружила хищение полмиллиона гривен руководителем общества с ограниченной ответственностью Виасан.

Деньги предназначались на помощь ветеранам в рамках программы Меры психологической реабилитации пострадавших участников АТО.

Правоохранители сообщили о подозрении директору Виасан.

Украденные деньги предназначались на оказание психологической помощи 100 участников АТО.

За содеянное главе фирмы грозит до 8 лет лишения свободы.

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Напомним, в госпитале Лесная поляна, что в Пуще-Водице в Киеве, создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов боевых действий и их родных.

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