Глава райсуда помогал за взятку взыскать с одесского предпринимателя $30 тысяч по "документам ДНР"

За свое содействие судья вымогал $9 тысяч

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя одного из районных судов.

Как сообщили в СБУ, его уличили в получении взятки в размере $9 тысяч от жителя Донецкой области.

За эту сумму судья обещал повлиять в его пользу на решение своего коллеги.

При этом одним из оснований для судебного разбирательства мужчина использовал так называемую "доверенность", выданную "нотариусом" пророссийской террористической организации "ДНР".

Несмотря на это, после заплаченной взятки суд принял решение о выплате истцу $30 тысяч бизнесменом из Одесской области.

Также отмечается, что председатель райсуда привлек в качестве посредника для получения денег свою мать, в доме которой во время обыска правоохранители обнаружили всю сумму взятки.