Глава одной из территориальных общин в Донецкой области попался на взятке - СБУ

Председателя одного из территориальных общин Добропольского района Донецкой области уличили в вымогательстве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от местного предпринимателя взятку за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд общины.

Задержали злоумышленника прямо в рабочем кабинете во время получения пяти тысяч гривен.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (от 8 до 12 лет).