27 сентября 2018, четверг

Глава одной из территориальных общин в Донецкой области попался на взятке - СБУ

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Чиновника задержали прямо в рабочем кабинете
Фото: СБУ

Чиновника задержали прямо в рабочем кабинете

Председателя одного из территориальных общин Добропольского района Донецкой области уличили в вымогательстве.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от местного предпринимателя взятку за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд общины.

Задержали злоумышленника прямо в рабочем кабинете во время получения пяти тысяч гривен.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (от 8 до 12 лет).

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