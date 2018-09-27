Глава одной из территориальных общин в Донецкой области попался на взятке - СБУ

Председателя одного из территориальных общин Добропольского района Донецкой области уличили в вымогательстве.
Как сообщили в Службе безопасности Украины, чиновник требовал от местного предпринимателя взятку за беспрепятственное заключение договора на поставку энергосберегающего освещения для нужд общины.
Задержали злоумышленника прямо в рабочем кабинете во время получения пяти тысяч гривен.
В отношении задержанного открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (от 8 до 12 лет).
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