Глава Генштаба не будет главнокомандующим. Что изменит закон о нацбезопасности

Верховная Рада сделала шаг для принятия закона О национальной безопасности, который может открыть Украине путь к интеграции в европейское политическое пространство, а также сближению с ЕС и НАТО.

Документ авторства президента Петра Порошенко в первом чтении поддержали 265 народных депутатов. Среди прочего, закон меняет структуру руководства и управления Вооруженными силами и другими органами безопасности, объясняет в своем сюжете Радио НВ.

Документ готовили с привлечением экспертов НАТО, Евросоюза и США, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. По его словам, закон должен стать "ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности" и поможет внедрить стандарты Североатлантического альянса в Украине.

"Прежде всего речь идет о системе управления и руководства Вооруженными силами, другими органами сектора безопасности и обороны, закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит неоправданное дублирование безопасностных функций и возможностей", - пояснил Турчинов.

Что меняет документ

Закон О нацбезопасности предоставляет гарантию гражданского контроля над сектором безопасности и обороны - в частности, со стороны Верховной Рады и гражданского общества. В законе также прописаны положения по противодействию киберугрозам и совершенствованию кибербезопасности Украины.

Должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ разделят. Начальник Генштаба будет подчиняться главнокомандующему, который станет самым высоким должностным лицом в ВСУ. Его будет назначать на должность и увольнять президент. Главнокомандующий будет подчиняться президенту и министру обороны.

Главнокомандующий Вооруженных сил должен отвечать за готовность к выполнению возложенных задач, непосредственное военное руководство и управление армией, а также переданными в его подчинение силами и средствами других составляющих сил обороны.

Планирование в сферах нацбезопасности и обороны будет разделяться на долгосрочное (более 5 лет), среднесрочное (до 5 лет) и краткосрочное (до 3 лет)

Генштаб будет главным органом военного управления. Его начальника будет назначать и увольнять президент по представлению министра обороны. Планирование в сферах нацбезопасности и обороны будет разделяться на долгосрочное (более 5 лет), среднесрочное (до 5 лет) и краткосрочное (до 3 лет).

Основным документом будет стратегия нацбезопасности Украины. Основные показатели государственного оборонного заказа одобряются решением Совета нацбезопасности и обороны Украины. Объем расходов на финансирование сектора безопасности и обороны должен составлять не менее 5% запланированного объема ВВП, из которых не менее 3% - на финансирование сил обороны.

Украина переходит к другому формату обороны страны, заявил президент Петр Порошенко. По его словам, этому способствуют закон о реинтеграции Донбасса и внедрение новых эффективных мер по применению Вооруженных сил. Сама антитеррористическая операция на востоке страны закончится в мае этого года, добавил президент:

"Вам известно, что мной назначен генерал-лейтенант Наев, очень опытный военный, - напомнил президент. - Формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Наева, который назначен моим указом. Но когда будет мир, когда закончится война, если вы хотели спросить - это вопрос гораздо более сложный. Но я могу точно сказать и ответить на это: война закончится нашей победой".

Критика законопроекта

Альтернативный законопроект О национальной безопасности был подан фракцией Самопомощь. В политсиле заявили, что в президентском варианте нет четко прописанных механизмов общественного контроля. В комментарии Радио НВ народный депутат Украины от Самопомощи Тарас Пастух заявил, что закон оставляет советскую модель управления и "защищает власть от народа".

Сегодня ни один военный чиновник, от Минобороны или Генштаба, не обязан прийти в стены парламента и отчитаться о расходовании средств

"Предписано, что Верховная Рада осуществляет гражданский парламентский контроль над сектором безопасности. Это так же, как я вас сейчас могу спросить, имеете ли вы право полететь на Марс? Очевидно, имеете. Но имеете ли вы на чем полететь на этот Марс? - приводит аналогию Пастух. - Сегодня ни один военный чиновник, от Миноброны или Генштаба, не обязан прийти на комитет парламента, в стены парламента и отчитаться о расходовании тех средств. Они, как правило, ссылаются на государственную тайну", - подчеркивает депутат.

Как рассказал в комментарии Радио НВ военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов, в законопроекте действительно нет четких механизмов для реализации прописанных в нем стратегий. А рекомендации ЕС и НАТО были учтены не в полном объеме. Ко второму чтению депутаты должны его доработать, если парламент действительно заинтересован в его функционировании, подчеркнул Жданов.

"В мае 2016 года перед саммитом НАТО Петра Алексеевича поставили перед фактом и положили ему на стол стратегический оборонный бюллетень, который писался именно в штаб-квартире НАТО с участием наших специалистов, представителей Генштаба, рассказывает Жданов. - И Петру Алексеевичу ничего не оставалось делать, потому что в июле был саммит НАТО. Он его подписал, своим указом ввел в действие и вручил начальнику Генштаба. Вы думаете Генштаб хоть палец о палец ударил, чтобы этот документ внедрить в жизнь? А это, в принципе, концептуальный документ по реформированию Вооруженных сил", - подчеркивает эксперт.

Законопроект О нацбезопасности ранее раскритиковали в представительстве ЕС в Украине, посольстве США, представительстве НАТО в Украине и Консультативной миссии Европейского Союза в Украине. Дипломаты отдельно отметили, что в законе не хватает прозрачности в оборонной сфере.