Глава аппарата горсуда в Днепропетровской области попался на взятке

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Для получения денег злоумышленник привлек посредника
Фото: СБУ

Для получения денег злоумышленник привлек посредника

Руководителя аппарата одного из городских судов Днепропетровской области разоблачили на взятке.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Как отмечается, злоумышленник требовал 15 тысяч гривен от жителя области за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

При этом для получения взятки он привлек посредника.

"Правоохранители взяли сообщника после получения всей суммы неправомерной выгоды, затем в служебном кабинете задержали руководителя аппарата суда", - рассказали в СБУ.

Ранее сообщалось, что судью Голосеевского райсуда Киева задержали при получении последнего транша крупной взятки.

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