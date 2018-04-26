Глава аппарата горсуда в Днепропетровской области попался на взятке

Руководителя аппарата одного из городских судов Днепропетровской области разоблачили на взятке.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Как отмечается, злоумышленник требовал 15 тысяч гривен от жителя области за непривлечение к административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
При этом для получения взятки он привлек посредника.
"Правоохранители взяли сообщника после получения всей суммы неправомерной выгоды, затем в служебном кабинете задержали руководителя аппарата суда", - рассказали в СБУ.
Ранее сообщалось, что судью Голосеевского райсуда Киева задержали при получении последнего транша крупной взятки.
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