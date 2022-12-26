В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию — депутат облсовета

26 декабря, 18:58
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Геническ (Фото:Медиаплатформа Вгору)

Геническ (Фото:Медиаплатформа Вгору)

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области враг проводит скрытую мобилизацию, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Радио НВ.

«Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали „центром“ области, фактически проходит скрытая мобилизация», — сообщил Хлань.

По его словам, среди коллаборантов набрали желающих служить в их «полиции». Обещали хорошие зарплаты и условия за охрану города. Однако по факту отправляют дежурить на блокпостах и сопровождать перемещение российской техники.

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«Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли ВСУ, и „полицейских“ вместе с ней», — отметил депутат облсовета.

https://www.youtube.com/watch?v=4B9EK22Fcxc&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.

До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Херсонская область Геническ Война России против Украины

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