В Геническе оккупанты проводят скрытую мобилизацию — депутат облсовета 26 декабря, 18:58 Геническ (Фото:Медиаплатформа Вгору)

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области враг проводит скрытую мобилизацию, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире Радио НВ.

«Во временно оккупированном Геническе, который россияне сделали „центром“ области, фактически проходит скрытая мобилизация», — сообщил Хлань.

По его словам, среди коллаборантов набрали желающих служить в их «полиции». Обещали хорошие зарплаты и условия за охрану города. Однако по факту отправляют дежурить на блокпостах и сопровождать перемещение российской техники.

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«Такую колонну, которая двигалась в Олешки, накрыли ВСУ, и „полицейских“ вместе с ней», — отметил депутат облсовета.

Ранее руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что масштабная волна мобилизации в России начнется в начале января следующего года.



До этого Генштаб ВСУ сообщал, что в России готовятся к очередной волне мобилизации, которую планируют проводить в январе-феврале 2023 года. По данным Минобороны, мобилизация россиян не принесла результатов, которых ожидало командование оккупационных войск.