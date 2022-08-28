В Херсонской области убили нардепа-предателя от Слуги народа Ковалева — Хлань

28 августа, 23:18
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Ковалев ранее заявил о поддержке оккупантов в Херсонской области (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Ковалев ранее заявил о поддержке оккупантов в Херсонской области (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил об информации, что в Железном Порту области убили нардепа-предателя от Слуги народа Алексея Ковалева.

Он отметил, что информация требует проверки, но о смерти предателя сообщили ранее российские пропагандисты, которые вскоре удалили информацию.

«Появилась информация, что в Железном Порту убит экс-нардеп предатель Алексей Ковалев. Данные нуждаются в уточнении, но интересно, что о смерти своего „министра“ сообщали и пропагандистские СМИ, хотя сразу удалили», — заявил Хлань.

Видео дня

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Нардеп-предатель был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он решил работать на захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

За это россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Херсонская область Война в Украине Война России против Украины Алексей Ковалев

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