В Херсоне россияне перекрашивают стелы в триколор и разрушают памятники — ОВА 16 августа, 04:08 Российские оккупанты в Херсоне (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что российские оккупанты разрушают памятники и перекрашивают стелы на въезды в города в триколор.



«Россияне продолжают уничтожать нашу символику — оккупанты перерисовывают въездные стелы в триколоры, разрушают памятники, презентуют новые гербы городов с пророссийской привязкой. Запустили телеканал Таврия, где дополнительно будут промывать мозги своей пропагандой», — заявил Хлань.

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В то же время, в Херсоне и области появляются патриотические надписи, листовки, разъяснения, как вести себя с оккупантами и предостережения не брать российский паспорт.

Хлань также отметил, что армия РФ обстреливает населенные пункты, занимается мародерством, издевательством над жителями Херсонщины. Жители области продолжают покидать свои дома и уезжать.

Ранее Сергей Хлань предположил, что следующие две недели будут решающими для Херсонской области. По его словам, российские оккупанты активизировали авиацию, продолжили нелегальные ночные обыски и задержания, а также усилили давление на местных жителей, в том числе медиков и учителей.

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