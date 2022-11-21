Российские оккупанты хаотично обстреливают Херсон, это месть людям, которые ждали ВСУ — Хлань

21 ноября, 14:39
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Херсон, 18 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Херсон, 18 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Российские оккупанты уже третьи сутки совершают хаотичный обстрел Херсона, это месть людям, которые ждали ВСУ, заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в понедельник, 21 ноября.

«Это, видимо, своеобразная месть за то, что люди не прислушались к их советам по так называемой эвакуации, а фактически депортации, и остались ждать ВСУ», — сказал он.

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По его словам, сегодня ночью было громко, оккупанты попали в макрорайон Остров, в том числе и в жилые дома.

«Центр города также страдал от обстрелов, официальной информации о пострадавших пока нет», — сказал он.

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11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

После потери Херсона кремлевский режим заявил о готовности к мирным переговорам «без предварительных условий».

В свою очередь в МИД Украины ответили, что для этого РФ должна выполнить ряд требований, в первою очередь — вывести свои войска.

https://www.youtube.com/watch?v=jG_CpjquMH0
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Обстрел Херсон Война России против Украины

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