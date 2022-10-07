Проблемы с едой и электроснабжением. В деоккупированных селах Херсонской области сложная гуманитарная ситуация — Хлань 7 октября, 14:51 Разрушенный дом в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что в оккупированных селах Херсонской области сложная гуманитарная ситуация.

«По поводу деоккупированных сел, с каждым днем их становится все больше и больше…Гуманитарная ситуация слишком сложная. Почти все населенные пункты полностью разрушены. Люди, пережившие оккупацию, фактически жили в подвалах, ожидая ВСУ», — сказал он на брифинге.

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Депутат заявил, что есть проблемы с едой.

"Большие проблемы с едой, большие проблемы с электроснабжением - оно отсутствует, сейчас ведутся ремонтные работы", - сказал Хлань.

По его словам, разрушены крыши домов, нужно делать ремонты, снабдить людей дровами и продовольствием.

По состоянию на 7 октября количество освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.

