Проблемы с едой и электроснабжением. В деоккупированных селах Херсонской области сложная гуманитарная ситуация — Хлань

7 октября, 14:51
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Разрушенный дом в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

Разрушенный дом в Херсонской области (Фото:www.facebook.com/khersonpolice.official)

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань заявил, что в оккупированных селах Херсонской области сложная гуманитарная ситуация.

«По поводу деоккупированных сел, с каждым днем их становится все больше и больше…Гуманитарная ситуация слишком сложная. Почти все населенные пункты полностью разрушены. Люди, пережившие оккупацию, фактически жили в подвалах, ожидая ВСУ», — сказал он на брифинге.

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Депутат заявил, что есть проблемы с едой.

"Большие проблемы с едой, большие проблемы с электроснабжением - оно отсутствует, сейчас ведутся ремонтные работы", - сказал Хлань.

По его словам, разрушены крыши домов, нужно делать ремонты, снабдить людей дровами и продовольствием.

По состоянию на 7 октября количество освобожденных территорий в Херсонской области увеличилось до 500 квадратных километров.

https://www.youtube.com/watch?v=t_xIp8LrW_U
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины

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