Хищения 40 млн. Дело «стены» на границе с РФ направили в суд Сегодня, 11:45 Цей матеріал також доступний українською Lena Sotnyk via Facebook Lena Sotnyk via Facebook

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Дарницкий районный суд Киева дело о хищении бюджетных средств, выделенных на проект Стена на границе с РФ.

Об этом говорится в сообщении САП в Facebook.

В частности, прокурорами САП совместно с детективами НАБУ завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту растраты денежных средств госбюджета, выделенных для инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы

«Обвинение предъявлено трем должностным лицам Госпогранслужбы, трем директорам фирм подрядчиков и двум посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек», — подчеркивается в сообщении.

Установлено, что чиновники ГПСУ завладели средствами на сумму 16,7 млн грн и использовали бюджетные средства по программе «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы».

По эпизоду реконструкции помещений на ул. Стартовой в Харькове (Харьковская авиационная эскадрилья) под служебные помещения установлено завладение 13,2 млн грн.

По эпизоду создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, через которые выводились средства, ущерб составляет 10 млн грн.

Обвинения предъявлены по ч. 5 ст. 191 УК (завладение чужим имуществом путем злоупотребления лужебным положением), по ч. 2 ст. 210 УК (нецелевое использование бюджетных средств), ч. 1 ст. 366 УК (подлог), ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 УК (организация фиктивного предпринимательства, по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205−1 УК (внесение заведомо ложных показаний).



«Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу», — отметила прокуратура.

Идея так называемого Европейского вала появилась в 2014 году во времена премьерства Арсения Яценюка. На этапе обсуждения проект вызвал критику со стороны экспертов.

Протяженность всей сухопутной украинско-российской границы составляет 1,974 тыс. км.

В августе 2016 года прокуратура Черниговской области обвинила должностных лиц одного из государственных предприятий в хищении средств в ходе строительства фортификационных сооружений на границе с Россией.

В общей сложности НАБУ по подозрению в хищениях при строительстве объекта задержало восемь человек.