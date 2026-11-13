СБУ заявила о проведении обысков во Франции по делу о хищении средств, выделенных на бронежилеты для ВСУ

Служба безопасности заявила, что совместно с ГБР, Офисом генпрокурора и правоохранительными органами Франции провела серию обысков в Ницце в рамках расследования дела о легализации средств, связанных с закупкой бронежилетов для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в пятницу, 13 ноября.

Спецслужба отметила, что эти следственные действия во Франции были проведены во исполнение запроса о международной правовой помощи в рамках уголовного производства об отмывании средств, полученных в 2022 году при закупке некачественных средств индивидуальной защиты для Сил обороны Украины.

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Согласно материалам дела, участники схемы закупили для ВСУ 67 тыс. бронежилетов, используя почти 2 млрд грн бюджетных средств, поступивших в качестве 100-процентной предоплаты. Однако независимая баллистическая экспертиза установила, что они не соответствовали заявленному классу защиты.

В настоящее время правоохранители проверяют обстоятельства дальнейшего использования средств, в частности для приобретения фигурантами элитной недвижимости во Франции, которую оформляли на членов семьи.

СБУ сообщила, что в ходе обысков были изъяты документы, мобильные телефоны и другие электронные устройства, которые на данный момент переданы на экспертизу.

На объекты недвижимости и банковские счета фигурантов на территории Франции был наложен арест.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители продолжают собирать и исследовать доказательства, а также проводить необходимые следственные и процессуальные действия.

Уголовное производство, касающееся обстоятельств непосредственно закупки бронежилетов, уже находится на рассмотрении в суде.