Минобороны отреагировало на информацию УП о «деньгах в диване» по месту жительства своего чиновника 31 августа, 23:54 Полиция расследует дело о возможном хищении денег на закупку амуниции для военнослужащих на сумму 580 тысяч долларов (Фото:Нацполиция)

Министерство обороны Украины прокомментировало информацию СМИ о том, что у высокопоставленного сотрудника ведомства прошли обыски в рамках дела о хищении денег на закупку бронежилетов.

В среду, 31 августа, Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что директор департамента госзакупок Минобороны Богдан Хмельницкий фигурирует в деле о разворовывании 580 тысяч долларов при закупке амуниции. Собеседник издания утверждал, что обыски прошли на арендованной квартире друга представителя Минобороны, а в диване «нашли деньги». Другой источник УП утверждал, что дело касается контрактов, которые Хмельницкий подписывал в марте на общую сумму 3,8 млрд грн.



Видео дня

В Минобороны сообщили, что информация издания не соответствует действительности, а контекст вводит в заблуждение. Ведомство заявило, что редакция отправила им официальный запрос через два часа после публикации.

В министерстве рассказали, что 14 марта заключили контракт на поставки бронежилетов с турецкой компанией на сумму более 16,6 млн евро, но та нарушила обязательства. Минобороны обратилось в арбитраж Торгово-промышленной палаты и получило решение в свою пользу, а также подало в турецкий суд, после чего на активы и счета компании наложили арест.

Пресс-служба Минобороны уточнила, что та же компания нарушила обязательства по контракту с Нацгвардией, и полиция 13 июня открыла соответствующее уголовное дело. По информации следствия, три гражданина Украины, используя офшоры в КНР и Бахрейне, могли присвоить 580 тысяч долларов во время выполнения контракта турецкой компанией. Обыски прошли по месту пребывания чиновника Минобороны, который подписал контракт.

В оборонном ведомстве подытожили, что обыски проходили не в Минобороны и что во время них никакие деньги не нашли, а представители министерства не получали сообщений о подозрении. УП заявила, что в материале издания не шла речь об обысках в Минобороны и о подозрении сотрудникам ведомства, а только о том, чтоб обыски прошли по месту пребывания Хмельницкого.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что случаи, когда поставщики нарушают сроки или пытаются продать некачественный товар, бывают, но специалисты ведомства проводят контроль качества и заставляют их заменять товары качественными. По его словам, ведомство заключило похожие контракты на бронезащиту со многими производителями и поставщиками в разных странах, что позволило наладить ритмические поставки, получить нужное количество бронежилетов и шлемов и сформировать резервы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.