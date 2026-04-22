280 обысков в Киеве и 10 областях: полиция заявила о разоблачении группировки Химпром, занимавшейся наркоторговлей через магазины U420

В Украине разоблачили масштабную деятельность преступной группировки Химпром, которая осуществляла производство и сбыт синтетических наркотиков, мошенничество через call-центры и насильственные преступления. Организатору и трем участникам группы сообщено о подозрении, двое из них задержаны.

Об этом сообщает Национальная полиция в среду, 22 апреля.

По данным правоохранителей, Химпром — это система криминального влияния на Украину, выстроенная 36-летним гражданином РФ под псевдонимом Мексиканец. С 2019 года лидер организации скрывается за границей и находится в международном розыске, но продолжает дистанционно координировать деятельность преступной сети и распределение финансовых потоков.

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Фото: Нацполиция

Офис генерального прокурора рассказывает, что одним из направлений деятельности группировки в Украине была сеть U420, которая позиционирует себя как магазины продукции на основе каннабидиола (CBD). Но, по данным правоохранителей, под прикрытием легальной торговли было организовано производство, фасовка, перевозка, хранение и сбыт продукции с содержанием психотропных веществ.

Фото: Нацполиция

В рамках спецоперации в Киеве и 10 регионах было проведено более 280 обысков, изъято десятки тысяч литров готовой продукции и экстрактов, более 12 тыс. «джоинтов», 20 тыс. таблеток, сладости с содержанием запрещенных веществ, оборудование, упаковочные материалы, более 300 мобильных телефонов, более тысячи банковских карточек, 145 печатей, документы и наличные. Ориентировочная стоимость изъятого — более 75 млн грн. Также арестованы 416 счетов, которые могли быть задействованы в схеме.

Фото: Нацполиция

Еще одним направлением деятельности Химпрома в Украине были мошеннические call-центры, которые обманывали граждан ЕС. В рамках международной спецоперации Connect, проведенной совместно с правоохранительными органами Латвии, Литвы и Чехии, ликвидирована сеть call-центров в Киеве, Днепре и Ивано-Франковске, сообщает Офис генпрокурора.

Было проведено более 70 обысков, изъято более 200 единиц компьютерной и серверной техники, мобильные телефоны, электронные носители, документы и автомобили премиум-класса. Всего задокументировано не менее 50 эпизодов мошенничества в отношении 47 граждан стран ЕС на сумму около 50 млн грн.

Кроме того, преступная группировка совершала насильственные преступления. По данным полиции, среди «мишеней» были оппоненты и правоохранители, которые разоблачали сообщество — всего зафиксировано более 30 фактов насильственных преступлений.

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Двух участников группировки задержали и отправили под стражу без альтернативы залога. Досудебное расследование продолжается, добавили в прокуратуре.

В марте 2026 года о деятельности сети U420 сообщили журналисты-расследователи Bihus.Info, которые заявили, что в магазинах продают опасные вещества, замаскированные под «сувениры».

20 апреля стало известно, что во Львове взяли под стражу продавца одного из магазинов U420 и женщину, которую следствие считает руководительницей этой сети.