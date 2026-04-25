Один из лидеров ультраправой организации Центурия рассказал NV, почему, по его мнению, правоохранители месяцами игнорировали сеть подозрительных магазинов, что такое Химпром и при чем здесь Россия.

Украинские криминальные новости от 22 апреля выглядели так, как будто в них речь шла о Мексике или Колумбии, — правоохранители сообщили, что разоблаченная ими ранее на торговле синтетическими наркотиками сеть легально работавших в стране кафешопов и сувенирных магазинов U420 связана с бандой Химпром. Группировку, по информации МВД, создал и координировал 36-летний гражданин РФ под псевдонимом Мексиканец, имеющий и украинский паспорт, который с 2019 года находится в международном розыске и скрывается за пределами Европы.

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Ранее — 14 апреля — полиция провела 281 обыск в Киеве, Львове, Харькове, Днепре и Одессе — в помещениях U420 и по местам проживания причастных к ее деятельности лиц.

Публично кафешопы позиционировались как магазины продукции на основе CBD[непсихоактивное соединение из каннабиса]. Но, как выяснили следователи, там производили и продавали товар с содержанием психотропных веществ, — прежде всего «джоинты», смеси для курения.

При этом еще месяц назад журналисты-расследователи Bihus Info опубликовали сюжет о настоящей деятельности сети U420, которая за 1,5 года существования разрослась с 13 до 105 магазинов в Киеве и других городах страны.

Теперь в Нацполиции сообщили, что следили за кафешопами с декабря 2025 года.

Однако у этой истории есть ещё одна сторона — Центурия, молодёжная общественная организация (ОО), основанная в 2020 году ветеранами азовского движения. С началом полномасштабного вторжения в 2022 году именно участники и воспитанники Центурии стали костяком будущей Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), которая впоследствии выросла до масштабов армейского корпуса. Именно ее представители утверждают, что первыми, почти год назад, заинтересовались деятельностью U420.

Почему правоохранители долго не замечали работу кафешопов, что действительно побудило их к работе и при чем здесь украинский Кабмин и российская ФСБ? Свою версию ответов на эти вопросы NV на условиях анонимности дал представитель Центурии с псевдо Адвокат — 30-летний харьковчанин и ветеран войны, который сейчас занимается патриотическим воспитанием молодежи в этой общественной организации.