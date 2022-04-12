Россия сбросила химоружие на Азовсталь, пострадали три человека — Билецкий 12 апреля, 00:19 Цей матеріал також доступний українською Меткомбинат Азовсталь (иллюстративное фото) (Фото:mrpl.city)

Лидер Азова Андрей Билецкий заявил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

В видеообращении Билецкий рассказал, что у трех человек есть признаки отравления боевыми химическими веществами, но «без катастрофических последствий».

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«Они не могут взять Мариуполь, азовцев, украинских защитников. Они впадают в отчаяние и им ничего не остается… кроме как использовать неизбирательное запрещенное оружие. Они проявляют этим слабость», — добавил он.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что информация об использовании Россией химического оружия уточняется.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что Украина максимально серьезно рассматривает заявления оккупантов о подготовке к применению химического оружия против защитников Мариуполя. Он призвал мировое сообщество ужесточить санкции против России, в том числе ввести нефтяное эмбарго.

Вечером 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Ранее в этот день Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться к химическим войскам».

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.



О том, что Россия может использовать в Украине химическое оружие, ранее заявляли, в частности, в США и НАТО.



Украинские защитники более месяца противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

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