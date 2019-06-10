Химикаты в реке Рось. Что произошло и есть ли опасность Сегодня, 14:02 Сюжет Цей матеріал також доступний українською dsns.gov.ua Канистры с химикатами, которые удалось достать из реки dsns.gov.ua

9 июня в притоку реки Рось на територии Винницкой области попали сотни литров химикатов, из-за чего в Белой Церкви отключили водоснабжение. Рассказываем, что об этом известно.

Украденные химикаты

Автомобиль, перевозивший химикаты, перевернулся, загорелся и упал в притоку реки Рось 9 июня в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

Вскоре в полиции сообщили, что химикаты были украдены с сельхозпредприятий в Козятинском и Липовецком районах Винницкой области. Микроавтобус Mercedes Sprinter съехал с проезжей части дороги на ее закругленном участке и попал в реку около 9:00.

Микроавтобус с химикатамами после того, как его вытащили из реки

«В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, в результате чего некоторое количество вещества выгорело и попало в водоем», — говорится в сообщении полиции.

Перевозившие химикаты преступники скрылись. Спасатели вытащили из реки автомобиль и канистры с химикатами. Номеров на автомобиле не было.

Полиция квалифицировала данный факт по ч.1 ст. 242 УК (Нарушение правил охраны вод, санкция статьи — до пяти лет лишения свободы) и по ч.3 и ч.5 ст. 185 УК Украины (Кража, санкция статьи — от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества).

По данным ГСЧС, в реку попало около 800 литров химикатов.

В акватории реки Рось в связи с происшествием, ведомство рекомендовало не купаться, не ловить рыбу и не поить скот.

Ситуация в Умани и Белой Церкви

В 23:00 9 июня в Белой Церкви отключили водоснабжение. Перед этим на предприятии Білоцерківвода призвали жителей сделать запасы воды на одни-двое суток. Жители начали массово делать запасы воды, из-за чего упало давление в системе водоснабжения.

10 июня в город начали подвоз питьевой воды.

Уманьводоканал, наоборот, призвал жителей не делать запасов воды, заявив, что водоснабжение города будет осуществляться за счет собственных скважин и запасов в резервуарах.

Тем не менее, жители Умани тоже начали делать запасы воды, что также привело к падению давления в системе водоснабжения и отсутствию воды на верхних этажах многоквартирных домов.

Утром 10 июня сообщалось, что для жителей Белой Церкви создан запас воды на 24 часа, в Умани — на трое суток.

Результаты экспертизы

На месте аварии микроавтобуса с химикатами, в местах водозабора и водохранилищах реки Рось после инцидента взяли пробы воды, которые направили на экспертизу.

Гендиректор Білоцерківвода Татьяна Бойко сообщила, что водоснабжение возобновят при полном подтверждении безопасности воды в реке.

Общественный активист Николай Бабенко 10 июня в эфире 1+1 заявил, что воду на анализ 9 июня брали в Винницкой области. По его словам, воду будут проверять на наличие лишь четырех компонентов, а по двум из них есть превышение допустимых норм. «Например, по азоту амонийному превышение больше чем в четыре раза», — отметил он.

Микоавтобус с химикатами в воде / Фото: dsns.gov.ua

Бабенко также заявил, что в Киевской области нет государственных или коммунальных лабораторий, которые могли бы оперативно осуществлять проверку качества воды и 9 июня облгосадминистрация Киевской области пыталась найти частную лабораторию, которая могла бы проводить такую проверку.

10 июня первый замглавы Винницкой облгосадминистрации Андрей Гижко заявил на брифинге, что все химикаты, которые попали в реку, идентифицированы — это гербициды и фунгициды и «опасных инсектицидов среди этих веществ не было».

Он заверил, что обнаруженные химикаты безопасны для окружающей среды.

«Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день», — отметил замглавы ОГА.



Гижко рассказал, что 9 июня осуществили забор воды в трех местах: на админгранице Винницкой и Киевской областей, в месте перетекания водоема, в который попали химикаты в реку Рось и в самом водоеме, в который перевернулся автомобиль с химикатами.

Фото: vn.npu.gov.ua

По его словам, ни на админгранице областей, ни на месте, где загрязненный водоем впадает в Рось, не было зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации химических веществ. При этом превышение предельно допустимой концентрации химических веществ зарегистрировано на месте чрезвычайного происшествия.

Гижко пообещал, что областной лабораторный центр каждый день будет проводить проверку питьевой воды в общественных колодцах, а областная экологическая инспекция будет каждый день проводить забор воды на месте ЧП, в месте, где загрязненный водоем впадает в Рось и на границе Винницкой и Киевской областей.

А премьер-министр Владимир Гройсман со ссылкой на Украинский гидрометеорологический институт ГСЧС заверил, что опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет и они могут работать в штатном режиме.

НВ