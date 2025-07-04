По данным службы внешней разведки Нидерландов и Германии, страна-агрессор Россия увеличила использование химического оружия в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы разведки Нидерландов.

«Россия усиливает использование химического оружия, и в то же время мы заметили растущую готовность применять такое оружие. Угроза, исходящая от российской программы химического оружия, соответственно растет», — заявил директор Службы оборонной разведки и безопасности Нидерландов Петер Рисин.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс отметил, что Россия применяет химическое оружие «систематически и в больших масштабах» и назвал это неприемлемым.

«Мы обращаем на это внимание общественности сейчас, потому что применение химического оружия Россией не должно быть нормализованным», — подчеркнул он.

В начале марта Украина на 108-м заседании Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге предоставила доказательства систематического применения РФ химического оружия в войне против Украины, что является грубым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Ранее, в мае 2024 года, Государственный департамент США включил применение хлорпикрина российскими войсками против Вооруженных Сил Украины в обоснование новых санкционных мер против России.

Согласно данным Министерства обороны Украины, обнародованным 5 марта 2025 года, за три года полномасштабной войны страна-агрессор Россия более 6900 раз применила боеприпасы с опасными химвеществами.

С начала широкомасштабного вторжения России уже оказана медицинская помощь почти 3400 украинским военнослужащим с признаками отравления неизвестным химическим веществом, сообщали в Минобороны.

14 апреля в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские военные систематически используют против бойцов Сил обороны боеприпасы, содержащие ядовитый газ. Он поражает слизистую оболочку и дыхательные пути. Пребывание в зоне поражения химикатом без средств защиты может иметь летальный исход, отмечали в ГУР.