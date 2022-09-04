«Химическое оружие Украины». РФ распространяет новые фейки об Украине — Подоляк

4 сентября, 14:50
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Михаил Подоляк рассказал о новой серии фейков РФ об Украине (Фото:ОП)

Михаил Подоляк рассказал о новой серии фейков РФ об Украине (Фото:ОП)

Россияне распространяют новую серию фейков об Украине, чтобы оправдать свои массовые военные преступления, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Одной из последних выдумок россиян является химическое оружие в Украине.

«Новые фейки РФ для Женевы… Мы уже слышали о "грязной ядерной бомбе", "боевых голубях" и чудо-снаряде на ЗАЭС, который разворачивается на 180°. Новая серия – «химическое оружие Украины», – написал Подоляк.

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По его словам, это безусловная пропаганда, которой россияне хотят оправдать свои массовые военные преступления.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1566335296983138306?s=20&t=kUtwdN9Zx-ZYN54qTLTDww

Ранее российская пропаганда уже предполагала, что Украина готовится скинуть  «грязную бомбу» на территорию России. После чего это опроверг глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также представитель РФ в ООН Василий Небензя сообщал, что владеет доказательствами соглашения от 2005 года между Украиной и США о проведении исследований биологического оружия на территории Украины.

https://www.youtube.com/embed/CipR03XECfo

Россиянин утверждал, что на Украине на средства США проводят исследования крымско-конгольской лихорадки, лептоспироза и других опасных возбудителей.

Он также заявил, что эти болезни могут передаваться от летучих мышей к людям, поэтому использование такого биологического оружия легко замаскировать под природное.

Последний фейк россиян выплыл во время визита на ЗАЭС 1 сентября миссии МАГАТЭ. Председатель организации Рафаэль Гросси увидел торчавший из земли снаряд. Он спросил у захватчиков, почему все выглядит так, словно он прилетел с временно оккупированной территории.

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В ответ Ренат Карчаа, сопровождавший делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, начал врать. Мол, когда снаряд прилетает, он разворачивается вокруг своей оси на 180 градусов.

В августе Минобороны РФ утверждало, что российских кафиров, воевавших против Украины возле Васильевки в Запорожской области, доставили в «госпиталь с признаками сильного отравления».

Страна-агрессор угрожала направить в Организацию по запрету химического оружия какие-то «доказательства химического терроризма».

Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Пропаганда Химическое оружие Михаил Подоляк Война России против Украины

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