«Химическое оружие Украины». РФ распространяет новые фейки об Украине — Подоляк 4 сентября, 14:50 Михаил Подоляк рассказал о новой серии фейков РФ об Украине (Фото:ОП)

Россияне распространяют новую серию фейков об Украине, чтобы оправдать свои массовые военные преступления, сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Одной из последних выдумок россиян является химическое оружие в Украине.

«Новые фейки РФ для Женевы… Мы уже слышали о "грязной ядерной бомбе", "боевых голубях" и чудо-снаряде на ЗАЭС, который разворачивается на 180°. Новая серия – «химическое оружие Украины», – написал Подоляк.

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По его словам, это безусловная пропаганда, которой россияне хотят оправдать свои массовые военные преступления.

Ранее российская пропаганда уже предполагала, что Украина готовится скинуть «грязную бомбу» на территорию России. После чего это опроверг глава МИД Дмитрий Кулеба.

Также представитель РФ в ООН Василий Небензя сообщал, что владеет доказательствами соглашения от 2005 года между Украиной и США о проведении исследований биологического оружия на территории Украины.

Россиянин утверждал, что на Украине на средства США проводят исследования крымско-конгольской лихорадки, лептоспироза и других опасных возбудителей.

Он также заявил, что эти болезни могут передаваться от летучих мышей к людям, поэтому использование такого биологического оружия легко замаскировать под природное.

Последний фейк россиян выплыл во время визита на ЗАЭС 1 сентября миссии МАГАТЭ. Председатель организации Рафаэль Гросси увидел торчавший из земли снаряд. Он спросил у захватчиков, почему все выглядит так, словно он прилетел с временно оккупированной территории.

В ответ Ренат Карчаа, сопровождавший делегацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС, начал врать. Мол, когда снаряд прилетает, он разворачивается вокруг своей оси на 180 градусов.

В августе Минобороны РФ утверждало, что российских кафиров, воевавших против Украины возле Васильевки в Запорожской области, доставили в «госпиталь с признаками сильного отравления».

Страна-агрессор угрожала направить в Организацию по запрету химического оружия какие-то «доказательства химического терроризма».

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