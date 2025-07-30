Чаще всего сбрасывают с дронов: СБУ зафиксировала 10 тысяч случаев применения химического оружия оккупантами на фронте

30 июля, 13:11
Поделиться:
Российские оккупанты чаще всего применяют химическое оружие на фронте с помощью FPV-дронов (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты чаще всего применяют химическое оружие на фронте с помощью FPV-дронов (Фото: Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины зафиксировала более 10 тысяч химических атак российских оккупантов против Сил обороны Украины с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего армия страны-агрессора РФ сбрасывает химические боеприпасы с FPV-дронов, сказано в сообщении СБУ в среду, 30 июля.

Речь идет об аэрозольных гранатах К-51, РГР и РГ-Во, снаряженные ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Также на фронте фиксируют применение оккупантами ампул с отравляющим веществом — хлорпикрином.

Реклама

Использование этих веществ запрещено Конвенцией о разработке, производстве, применении химического оружия и его уничтожении от 1993 года.

Читайте также:
Украина призывает Организацию по запрещению химического оружия расследовать вероятное использование Россией токсичных химикатов

По данным СБУ, чаще всего оккупанты используют химоружие на востоке и во время обстрелов Никопольского района Днепропетровщины.

После сброса таких боеприпасов соединения химического заряда поражают слизистые оболочки военных, прежде всего их глаза и органы дыхания. Таким образом россияне пытаются заставить защитников выходить из окопов и блиндажей под прицельный огонь.

https://www.youtube.com/watch?v=tZEHgVNtp9U

СБУ отмечает, что к документированию случаев применения химического оружия со стороны РФ привлечена международная организация в Гааге, где проводились необходимые лабораторные исследования. В результате эта организация подтвердила факты использования запрещенных веществ россиянами, а Совет ЕС ввел санкции против причастных к его изготовлению российских структур.

Читайте также:
Россия стала больше использовать химическое оружие против украинских войск — разведка Нидерландов и Германии

Украинские следователи продолжают многоэпизодное уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), добавляет Служба безопасности.

7 июля Великобритания ввела новые санкции против России за использование химического оружия на войне против Украины.

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора россиян, которые готовили химическую атаку на украинские позиции. Оккупанты обсуждали применение запрещенного оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Химическое оружие Служба безопасности Украины (СБУ) Война России против Украины Запрещенное оружие

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies