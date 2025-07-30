Чаще всего сбрасывают с дронов: СБУ зафиксировала 10 тысяч случаев применения химического оружия оккупантами на фронте

Российские оккупанты чаще всего применяют химическое оружие на фронте с помощью FPV-дронов (Фото: Генштаб ВСУ)

Служба безопасности Украины зафиксировала более 10 тысяч химических атак российских оккупантов против Сил обороны Украины с начала полномасштабного вторжения. Чаще всего армия страны-агрессора РФ сбрасывает химические боеприпасы с FPV-дронов, сказано в сообщении СБУ в среду, 30 июля.

Речь идет об аэрозольных гранатах К-51, РГР и РГ-Во, снаряженные ядовитыми веществами раздражающего действия — CS (хлорбензилиден малонитрил) и CN (хлорацетофенон). Также на фронте фиксируют применение оккупантами ампул с отравляющим веществом — хлорпикрином.

Использование этих веществ запрещено Конвенцией о разработке, производстве, применении химического оружия и его уничтожении от 1993 года.

По данным СБУ, чаще всего оккупанты используют химоружие на востоке и во время обстрелов Никопольского района Днепропетровщины.

После сброса таких боеприпасов соединения химического заряда поражают слизистые оболочки военных, прежде всего их глаза и органы дыхания. Таким образом россияне пытаются заставить защитников выходить из окопов и блиндажей под прицельный огонь.

СБУ отмечает, что к документированию случаев применения химического оружия со стороны РФ привлечена международная организация в Гааге, где проводились необходимые лабораторные исследования. В результате эта организация подтвердила факты использования запрещенных веществ россиянами, а Совет ЕС ввел санкции против причастных к его изготовлению российских структур.

Украинские следователи продолжают многоэпизодное уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления), добавляет Служба безопасности.

7 июля Великобритания ввела новые санкции против России за использование химического оружия на войне против Украины.

8 июля Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговора россиян, которые готовили химическую атаку на украинские позиции. Оккупанты обсуждали применение запрещенного оружия, прямо признавая свои намерения совершить очередное военное преступление.