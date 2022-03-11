«Фантазии о химическом оружии». Россия может готовить в Украине операцию под чужим флагом — Кулеба

11 марта, 04:39
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Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Дмитрий Кулеба (Фото:Carolyn Kaster/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что постоянные фейки со стороны России о несуществующем биологическом или химическом оружии в Украине могут свидетельствовать о подготовке РФ операции под чужим флагом.

Об этом он написал в Twitter в четверг, 10 марта.

«Маниакальная одержимость, с которой разные российские чиновники фантазируют о несуществующем биологическом или химическом оружии или опасности в Украине, вызывает глубокую обеспокоенность и на самом деле может указывать на то, что Россия готовит еще одну ужасную операцию под чужим флагом. Это твит для протокола», — заявил он.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502035514479857666?s=20&t=qI_tJ9zmi6BmeZI_oQxpHA

Президент Украины Владимир Зеленский также опроверг фейки роспропаганды, подчеркнув, что никакого химического или любого другого оружия массового поражения в Украине не разрабатывали. По его словам, такие заявления могут свидетельствовать именно о планах РФ прибегнуть к такой атаке.

Ранее в Службе безопасности Украины заявили, что российские оккупанты всерьез рассматривают возможность взорвать склады аммиака в Харьковской области и обвинить в этом ВСУ, а также прорабатывают варианты других провокаций, продуцируя фейки.

The Guardian со ссылкой на источники сообщала: Великобритания опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне против Украины. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки также подтвердила эту информацию.

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Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Украина-Россия Химическое оружие Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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