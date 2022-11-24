Разведка Украины не подтверждает данные о массовом ввозе в зону боевых действий химоружия из РФ 24 ноября, 16:46 Оккупанты уже пытались применить ядовитые вещества на фронте против украинских военнослужащих (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Военная разведка не подтверждает информацию о массовом ввозе в Украину российского химического оружия, сообщил замначальника Главного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Во время брифинга он подтвердил, что у россиян есть химическое оружие, а также на территории Украины находятся подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, которые могут это оружие применять.

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«Но разведка в настоящее время не подтверждает то, что россияне массово перевозят боеприпасы с ядовитыми веществами. Может быть точечное применение химического оружия, например, оружия раздражающего действия, действующего на органы зрения, на дыхание», — сказал Громов.

Он добавил, что оккупанты уже пытались применить ядовитые вещества на фронте против украинских военнослужащих. По его данным, каждое подразделение ВСУ обеспечено средствами защиты органов дыхания и кожи.

Ранее СМИ сообщали, что в администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что страна-агрессор Россия может применить химическое оружие в Украине, «прежде чем прибегнуть к ядерной конфронтации с НАТО», если российские войска продолжат проигрывать.