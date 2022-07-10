«Армией РФ руководит толпа дебилов». HIMARSы загоняют Россию в тупик, «аналитики» врага «рвут волосы на *опе» — Яковина 10 июля, 17:03 Эксклюзив НВ Яковина: HIMARSы загоняют Россию в тупик (Фото:Скриншот с видео Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Как наличие HIMARSов у Вооруженных сил Украины изменило ситуацию на фронте и что об этом говорят «военные аналитики» Российской Федерации, в том числе и террорист Игорь Гиркин (Стрелков), проанализировал в эфире Радио НВ международный обозреватель Иван Яковина

После взятия достаточно небольшого города Лисичанск, после такого незначительного успеха, Россия наступать больше не может. У российских войск снижается темп, заканчиваются ресурсы, силы и возможности проводить серьезные наступательные операции.

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На мой взгляд, важно подчеркнуть, что это тупик, из которого нет хорошего выхода. Наступать российская армия уже не способна (либо скоро может лишиться полностью этой возможности) и при этом она начинает нести все более серьезные потери, потому что HIMARSы творят абсолютно страшные вещи, уничтожая склады, логистические центры, штабы. Таким образом украинские дальнобойные ракеты американского производства уничтожают мышцы, суставы и нервную систему армии РФ.

Если они не уберут склады на 100 км или больше от линии фронта, то гарантированное нарушение снабжения, поскольку эти объекты будут уничтожены, на фронте начнется дефицит всего. Даже если уберут, из-за того, что расстояния станут существенными, на фронте будет нехватка и боеприпасов, и продовольствия. Получается, артиллерия не стреляет, солдаты голодают, а танки сидят без топлива. Наступать в такой ситуации не получиться.

Сейчас россияне уже волком воют, говорят: «Что ж такое происходит? Надо срочно что-то делать».

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