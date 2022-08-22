Задержаны предатели, которые пытались вести разведку позиций HIMARS в Донецкой области 22 августа, 10:26 Украина наносит удары из РСЗО HIMARS по российским складам с боеприпасами на оккупированных территориях (Фото:Генштаб ВСУ)

Правоохранители задержали предателей, которые пытались вести разведку позиций РСЗО HIMARS и другой техники ВСУ в Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, они передавали представителям так называемого силового крыла «ДНР» данные о местах дислокации подразделений ВСУ, расположении реактивных систем залпового огня и другой техники на территории области.

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Злоумышленники также сообщили оккупантам точные координаты системы водоснабжения в Селидово Донецкой области.

В результате войска РФ нанесли по ней ракетные удары, в городе отсутствуют поставки воды.

Предатели были задержаны в Черкасской области.

Им сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111−1 УК Украины).

20 июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Штаты и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По состоянию на 20 августа в Украине было уже 16 HIMARS.

Милли также говорил, что США уже обучили 200 украинских военных работе с американскими РСЗО, и обучение продолжается.

С помощью HIMARS защитники Украины наносят прицельные удары по российским пунктам управления, вражеским складам боеприпасов и топлива.

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